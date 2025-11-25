日本大正時代 「艋舺遊廓」列歷史建築

台北市萬華區華西街1至11號兩側街廓建物，是興建於1917年日本大正時代的「艋舺遊廓」建築群。圖為遭燒毀的雙號側。（北市文化局提供）

台北市萬華區華西街一至十一號兩側街廓建物，是興建於一九一七年日本大正時代的「艋舺遊廓」（藝伎風化區）建築群，台北市文化資產審議委員會昨審議其文化資產價值，單號側無異議通過列為歷史建築，雙號側因曾發生火災毀損，意見分歧，最後以八比五同意列為歷史建築。

藝伎風化區 雙號側遭火災燒毀

「艋舺遊廓」建築群坐落在華西街一至十一號兩側建物，一號建物因占用國有土地限期拆屋還地，台北市文化局發現是列冊追蹤的建物，現勘後認為具文資價值潛力，啟動文資價值審議。而二至八號雙數號側在今年五月廿三日發生火災，現勘時發現是一九一七年日本大正時代的「艋舺遊廓」建築群，為確認街區整體風貌及後續保存價值，文資委員建議啟動文化資產審查程序。

文資審查小組會勘時，部分文資委員認為雙號側遭火災毀損，已不具有文資價值。單號側原先為西式洋樓咖啡店的食堂、酒樓的單數號建築，建築立面採四柱三窗比例，一樓圓拱騎樓有磚造托斯坎柱式圓柱，具有保存價值。

保存整體風貌 單雙號均列入

昨天文資審議會上，文資委員王惠君說明，雙號側才是「遊廓」主要營業區，為了吸引客人，建築設計採用最時髦且融合西式建築的風格；若只有單號側具文資身份，會使整個街區氛圍有差異，希望兩側都保存。文資委員李乾朗認為，雖有燒毀，但原有街屋的磚牆圓柱、磚拱和部分原有土埆牆尚留存，可做局部復原，若同時列為文資身份，街區的包圍感會比較強烈。最後經十三名出席委員投票，單號側列歷史建築無異議通過；受火災毀損的雙號側，在八人同意、五人不同意下，列入歷史建築。

文化局文化資產科長林舒華說明，兩側一樓都有店面小吃攤，部分還有鐵皮加蓋；單號側屬私人土地，提報文資修復及再利用計畫時，會依法要求商家拆除；若沒有修復計畫，雖無法拆除，商家仍需依管理維護計畫作業。雙號側多為國有財產署產權，待文資身份公告後，會行文給國產署要求提出修復再利用計畫，到時候會一併拆除。

興建於一九一七年日本大正時代的「艋舺遊廓」建築群列歷史建築，圖為單號側。（北市文化局提供）

