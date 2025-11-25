《北市》設高架橋下 古亭消防分隊尖峰難出勤

台北市消防局第一大隊古亭分隊2013年因都更搬遷至基隆路現址，臨時駐地一待12年。（北市議員王欣儀提供）

基隆路臨時駐地一待12年 車流卡住消防、救護車動線 拖延救災時間

公館圓環拆除改成正交路口後，塞車問題連帶掀起對基隆路高架橋下消防分隊動線受阻的關注。台北市消防局第一大隊古亭分隊原本位於羅斯福路、杭州南路，二〇一三年因都更搬遷至基隆路，臨時駐地一待十二年，議員王欣儀批評，尖峰時段車流卡住消防車和救護車動線，拖延救災時間，民眾更抱怨消防分隊干擾行車順暢的嫌惡設施，市府卻拿不出改善方案。消防局回應，將盡快改善並於維持施工品質的前提下，讓都更現址縮短工期，大樓盡早完工。

請繼續往下閱讀...

消防局︰研議設置出勤優先號誌時相

王欣儀表示，古亭分隊出口緊貼基隆路幹道，通勤尖峰時刻停等紅燈時，常會變成大型停車場，車流回堵至分隊門口，消防車及救護車根本出不去，嚴重影響大安、文山、中正區救援時間及居民生命安全，其他受困車陣中的用路人，想讓也無處可讓，只能等待綠燈亮起盡快開走。

王欣儀說，消防人員十二年來暴露在噪音、廢氣落塵、潮濕悶熱、陰暗和橋面震動的惡劣環境，非常血汗，團隊現場勘察發現，辦公空間使用的是家用空氣清淨機，二〇二一年購買，預計要用十四年才能報廢，如今才四年就已滿布灰塵，可見效能不足，恐致呼吸道負擔、慢性疲勞與心理壓力。

環境惡劣 噪音、廢氣、橋面震動等

她也提到，古亭分隊原址民辦都更案要蓋鋼骨結構的建物，古亭消防分隊十二年前就搬家，但新大樓去年底才取得建照，基地面積二〇〇三．三六平方公尺，將興建一幢三棟地上廿四層及地下五層的建物，今年八月開工，預計二〇三五年完工，「竟然要蓋十年，很不合理」；要求消防局主動掌握工期，定期檢視進度，協請都更處、建管處協助，避免工程延宕。

原址都更要蓋10年 議員要求檢視進度

消防局長莫懷祖回應說，將與交通局討論調整號誌週期，研議設置消防出勤優先時相，也會優化出勤動線；盡快改善空氣濾淨和除溼設備，進一步評估妥適做法，加裝隔音設備和氣密窗，並於維持施工品質的前提下，縮短新建辦公大樓工期，盡早完工。都更處補充，建照是依工程規模核可一定的施工期限，但不等同於建商施工時間，通常都會比建照上面核定的時間更短一點。

公館圓環拆除改成正交路口後，塞車問題連帶掀起對基隆路高架橋下古亭消防分隊動線受阻關注。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法