    首頁 > 生活

    前鎮漁港運銷中心 攤商不願進駐

    2025/11/25 05:30 記者洪定宏、黃良傑／高雄報導

    立法院經濟委員會昨天考察高雄重大建設，其中總經費高達八十億元的前鎮漁港，包括多功能水產品運銷中心等五項工程，傳出多數攤商不願進駐運銷中心一樓魚市場，二樓及三樓的運銷中心招商也已兩度流標，引發關注。

    前鎮漁港整建計畫包括多功能水產品運銷中心、多功能船員服務中心、深水碼頭及浚深工程、景觀休憩環境營造、雨水及污水下水道建設；其中多功能水產品運銷中心，㇐樓為批發魚市場，將由高雄區漁會經營，二樓及三樓為運銷中心則以促參招商，尚未完成驗收。

    漁業署將邀高市府、漁會、公會代表溝通

    日前曾有高市議員提出質詢，聲稱九十九位攤商多達九十八位拒絕進駐批發魚市場；對此，漁業署允諾，將擇日再邀集高市府、漁會、魚商公會代表溝通。至於二樓及三樓運銷中心的招商均乏人問津，漁業署已成立專案小組檢討。

    此外，高雄高工立體停車場斥資五．九億元興建，樓高五層，可停放四七〇輛小型車及一七一輛機車，使用率高，高雄市交通局於停車場公廁導入「AI智慧感知跌倒偵測系統」，當有人跌倒或滑倒、失能、昏迷狀態時，紅外線異常訊號會即時傳輸至一樓管理中心，掌握搶救黃金期。

