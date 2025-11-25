校內車禍頻傳 屏科大設測速照相桿

屏科大的學生幾乎都以騎機車通勤出入校園。（記者陳彥廷攝）

國立屏東科技大學內車禍頻傳，造成多起傷亡，校方為提醒學生騎車減速，降低事故，決定在校園易肇事路段設置四處測速照相桿，由於校園並不適用道交管理條例，若騎車超速，並無罰責，只能以違反校規論處，不少學生家長認為嚇阻作用不大。

校園易肇事路段設置4處 提醒減速

屏科大校園腹地廣大，學生習慣以機車進出校園，今年九月及十月間，校園內接連發生兩起學生自摔死亡車禍，校園行車安全引發外界關注，屏東縣警方希望能協助學校提升校園行人與道安環境，校方為此召開「校園交通安全教育委員會」討論，決議為加強校園行車速度管理，將在學府路體育館前、仁愛路映霞湖旁、學府路校門口小木屋旁及學府路情人坡旁等路段設置測速照相取締設備，近期將進行招標。

不適用道交條例 校方擬祭校規論處

屏東縣警方指出，因校園並不屬於道交管理條例管轄範圍，經與校方討論後，將以道安角度提出校園道路改善方案給校方；校方表示，該校校園道路速限四十公里已行之有年，並在重點路段設置「減速丘」以降低車速，但仍難以有效防制超速，設置測速照相後將落實超速糾查，視情節依違反校規論處，相關細節還要再進一步討論。

不少學生家長認為超速僅以違反校規處分，嚇阻作用不大，校方除應通盤檢討校園道路硬體設施，也要以更嚴格的手段防止超速；屏科大學生會則強調，將以學生權益為核心，持續關注此案後續相關措施，且必須符合公平、清楚、合理的原則。

