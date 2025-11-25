18項化粧品含蘇丹色素 知名品牌在列

國內首度爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，國內12家業者用到新加坡公司生產的問題原料。（資料照，記者邱芷柔攝）

國內首度爆出化粧品中含有禁用色素「蘇丹四號」，國內十二家業者曾購買新加坡公司生產的問題原料，衛福部食藥署昨日公布相關原料與產品檢驗結果，計十八項產品檢出禁用色素，其中也包括古寶無患子、歐萊德、未來美、思珂等知名業者旗下產品。

原料疑以蘇丹色素攙偽假冒

食藥署副署長王德原指出，原料檢出的禁用色素濃度相當高，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署將對檢調提供關鍵事證，移交檢調處理，並持續抽驗調查。

王德原表示，日前新加坡公司生產、由原料進口商「亦鴻企業公司」輸入的化粧品原料「紅色複方」遭檢出蘇丹四號，計十四家國內業者曾向亦鴻企業公司購買相關原料，扣除一家國外業者、一家原料出口商，共十二家業者將相關原料用於產品製造或研發。

此外，王德原指出，亦鴻企業公司三批檢出蘇丹四號的原料中，禁用色素濃度高達一一七七ppm、一一五一ppm、一四八六ppm，濃度相當高。

王德原表示，檢出禁用色素蘇丹四號的違規產品，可處新台幣二萬元至五百萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處，另不合規定產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀。

食藥署官網設專區供查詢

另王德原提到，食藥署持續進行清查作業，確保問題產品不得再流入市面，目前也於食藥署官網建立「化粧品輸入原料含禁用色素專區」頁面，提供各界查詢。

