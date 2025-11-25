近親結婚放寬親等？ 專家：無助解決少子化

立法院法制局建議修法，將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，生殖專家表示無助於解決少子化問題。（資料照）

「民法」規定，旁系親屬在六親等以內不得結婚，近年常有近親結婚被判決婚姻無效的案例，立法院法制局建議修法，將近親結婚限制從六親等放寬至四親等。國內生殖專家、茂盛醫院院長李茂盛表示，根據過去經驗，如果表兄妹結婚，生產時會發現很多胎兒畸形，造成台灣社會問題，也無助於解決少子化問題。

李茂盛指出，雖有基因檢測，但也不是百分之百精準，以往經驗，表兄妹結婚產檢發現很多胎兒畸形，萬一寶寶生下來罹患先天性疾病，整個家庭都受影響，造成社會問題，浪費很多健保費用。而有人認為此政策放寬後，有助於解決少子女化問題，李認為，近親結婚對少子女化的幫忙「一點都沒有」。

胎兒畸形造成社會問題

李茂盛還說，政府應加強托育政策，優化補助計畫，鼓勵年輕人早一點結婚，搭配鼓勵生育的政策，才是解決少子女化的主要方法。立法則要長遠且周全，不能變來變去，否則以後會造成台灣社會更加混亂。

立院法制局近日以「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」為題進行議題研析，提及高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟，夫妻婚後調閱戶籍資料始知二人屬旁系血親六親等，依民法第九八三條規定不得結婚，根據該案例，法制局建議，主管機關可研議將旁系血親禁婚的範圍，適度限縮至四親等以內，並將違反近親禁婚規定的法律效果改為「得撤銷」，而非「無效」，以維法律關係的安定。

民進黨團幹事長鍾佳濱昨強調，對於民法體系的任何修改一定要慎重，但民法的推進也要配合時代潮流。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤認為，對於民法的修訂，如果涉及婚姻、親屬之間，都需要擴大社會共識。

