邊境嚴查 中國違規豬肉占多數

農業部防檢署持續加強攔截境外豬肉，中國違規豬肉案最多，防檢署呼籲民眾不要以身試法。 （資料照）

中國有非洲豬瘟疫情，近期又傳新的「蓋塔病毒（GETV）」，加上產銷失衡，致中國豬肉價格崩跌，傳農村病死豬肉零售價跌至一公斤八元多台幣，台灣則守住非洲豬瘟疫情，國產豬肉批發價每公斤仍維持九十元上下，價差與暴利恐誘不肖人士走私或夾帶，我國農業部防檢署持續加嚴邊境CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安檢）查緝，並發現仍以中國違規豬肉案最多。

日前台中市爆發非洲豬瘟疫情後，我國加強邊境防疫，包含CIQS等。防檢署長杜麗華表示，CIQS從十月廿二日國內豬肉禁運開始，加強攔截境外豬肉，至十一月五日已在旅客端查到卅二件違規，其中廿一件來自中港澳最多。海關快遞的查驗移送也有三件來自中國。郵件包裹則十六件，其中來自中國七件最多。

每件罰20萬 累犯最高可罰百萬

十一月六日到廿日，CIQS仍未鬆懈，旅客查獲廿一件違規豬肉，仍是中港澳十四件最多。海關移送六件也都是中國。郵包十八件違規並以中國十四件最多。杜麗華重申每件違規案皆罰廿萬元起跳，累犯最高可罰一百萬元，強調海關、郵包一定經過Ｘ光，搭配防疫犬抽驗，呼籲即便中國豬肉便宜，也不要以身試法。

中華民國養豬協會理事長潘連周也強烈要求政府一定要嚴防走私偷渡，並重複三次「那個船」要嚴格稽查，包含港口、海關等都要加嚴，不要讓中國豬肉入侵。

海巡署表示，為防範疫病藉由走私入侵，設有專案及處置SOP，採「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」四大原則，包含運用岸際雷達嚴密監控，疫區可疑船隻加強登檢，港口實施進港船舶百分百安檢等，一發現有走私動物或肉品將移送。

農業部畜牧司長李宜謙則表示，國產豬肉從豬農到拍賣市場、屠宰等，過程會有獸醫師檢驗，通過後在包裝就貼上「屠宰衛生檢查合格標誌」，再送去傳統市場或超市、大賣場等通路，豬肉攤會掛牌「溯源碼」證明為真正安全安心的國產生鮮豬肉。

