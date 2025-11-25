醫美執業訂特管辦法 衛福部明溝通／醫美團體憂部分醫師恐失業 台灣醫院協會等4大團體力挺修法

洪子仁認為，診所接受評鑑，有助於提升民眾對於院所的信任。（圖擷取自shutterstock）

醫美界近年來出現未經完整兩年PGY（畢業後臨床醫學訓練）的醫師執業，為改善此問題，衛福部預告修法，卻遭醫美團體反彈，醫界也兩派分歧，如醫師公會全聯會憂部分醫美醫師恐失業，但台灣醫院協會等四大醫界團體則力挺修法。

衛福部預告修法 醫界意見分歧

衛福部十四日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，要求提供醫美服務的醫師須經兩年PGY訓練，並對服務內容風險採取分級管理，要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，但評鑑方式、內容與標準等有調整討論空間，也預計週三邀集卅多個醫事團體面對面溝通，不漏任何一邊說法。

醫師公會反對強制診所參與評鑑

然而，形體美容外科醫學會批評，該修法程序粗糙未充分溝通，恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊，部分合法執行手術多年的醫師，也將因科別限制「被迫」失業；醫師公會全聯會理事長陳相國認為，雖全聯會支持衛福部改革，但需有妥善配套，也反對強制要求診所參與評鑑。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會則發布共同聲明，認為診所美容醫學建立分級管理制度，是守護國人醫療安全與品質的底線，支持衛福部改革方向。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，「醫師失業」之說並不符合事實，部分科別醫師若願意投入美容輔助性業務，本就能依法進行，並無被排除，醫師本質是專業人員，不應以商業邏輯過度詮釋，更不應以可能引發的社會焦慮來誤導民意。

洪子仁：接受評鑑可提升診所品質

洪子仁也提到，醫師公會全聯會主張這次修法不應溯及既往，但醫院協會等四大團體認為應該溯及既往，細則可以談，如在PGY制度建立前就已經取得家醫科資格、從事醫美的醫師，是否要再經過兩年的PGY訓練等，都可討論。

洪子仁表示，評鑑本身可讓需要執行重大醫美手術的診所接受高強度查核，接受評鑑可提升診所品質與病人安全意識，也提升民眾對於院所的信任，「雖然評鑑是痛苦的，但是結果是美好的。」

