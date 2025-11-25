為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國家核心關鍵技術再增10項／國科會預告修法 軍用新增8項、太空2項、變更1項

    2025/11/25 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    國科會預告「國家核心關鍵技術項目」增列及變更

    為強化國家核心關鍵技術的營業秘密保護，台灣已修「國安法」，列「國家核心關鍵技術項目」，現行公告卅二項，國科會昨日預告將修法再增十項，變更一項，其中新增最多的是軍用技術，如極音速載具、定向高能雷射武器技術、高能火炸藥CL-20合成製造技術等，太空增二項為衛星導航觀測地球環境參數、高精度衛星姿態控制等。

    由現行列管32項擴至42項

    國科會指出，為強化國家核心關鍵技術的營業秘密保護，避免遭受不法侵害，今年協同各部會滾動盤點符合「國家安全法」定義的國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，完成這次預告修正草案，內容從現行列管的卅二項擴增至四十二項，預告至十二月八日止，年底前召開相關審議會，進行項目認定及變更，再送行政院公告。

    國科會表示，這次修正考量我國軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術的營業秘密，預計新增十項及變更一項。

    保護高能雷射武器、極音速載具等

    其中，軍用技術新增八項列管，包含極音速載具的引擎整合設計或飛行控制技術，以及高能雷射武器相關技術，高解析雷射雷達偵測技術，乃至高能火炸藥製造技術等。

    太空科技則新增二項列管，包含：運用全球衛星導航系統無線電掩星或反射觀測之地球環境參數測量技術、高精度衛星姿態控制與指向技術。

    另外，也將現行列管的「太空規格主動式相位陣列天線技術」，變更為「具主動式相位陣列天線之高影像解析度合成孔徑雷達（SAR）系統技術」。

    國科會表示，目前該列表的整體技術領域分為：國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等，未來將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關滾動調整關鍵技術項目與保護範疇，並與司法檢調體系共同合作，以遏阻外國敵對勢力竊取關鍵技術之營業秘密，避免我國關鍵技術不法外流。

    違者最重可處12年徒刑

    依國安法，侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為將予以嚴懲，若構成經濟間諜罪，違反者可處五年至十二年有期徒刑、得併科五百萬至一億元罰金。

    國科會預告修法，將2項太空科技項目增列至國家核心關鍵技術。圖為我國首顆自製的氣象衛星「獵風者」。（資料照，國家太空中心提供）

