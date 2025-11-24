為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    麻將館距國小20米 竹市府無作為挨批瀆職

    2025/11/24 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市麻將館緊鄰國小僅20公尺，市議員林彥甫怒批市府公權力蕩然無存。（林彥甫提供）

    新竹市麻將館緊鄰國小僅20公尺，市議員林彥甫怒批市府公權力蕩然無存。（林彥甫提供）

    議員要求依建築法斷水斷電 市府︰加強稽查 自治條例已送審

    新竹市議員林彥甫於議會質詢指出，去年五月至今竹市新增五間麻將館，其中一間甚至開設在三民國小旁邊，相距僅約二十公尺，嚴重危及校園周邊安全，市府應執行最嚴厲處分，仿效其他縣市依「建築法」將違法麻將館斷水斷電。市府回應，對涉賭及違規營業場所嚴格查緝，已從法制作業、聯合稽查、列管追蹤、跨機關通報等面向同步強化管理。

    去年5月至今 增5間麻將館

    林彥甫說，市府雖在六月發布休閒場館業登記管理要點，但開設在三民國小旁、相距僅約二十公尺的麻將館，九月改向經濟部登記為公司，跳過市府審核，讓登記要點形同虛設。另有兩間麻將館鄰近民富國小、光華國中，距離皆不到一百公尺，且兩間都違反建築法使用目的，市府都發處僅在六月裁罰兩家業者各六萬元後就無下文，甚至其中一家被警方抓到違法賭博，至今卻依然開業，公權力蕩然無存。

    涉賭仍開業 公權力蕩然無存

    林彥甫表示，建築法明確授權市府可以在業者違法不改善的狀況下，執行「停止使用、斷水斷電」，市府若不做就是瀆職，他不排除向監察院告發。

    市府指出，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並於八月送新竹市議會審議。同時，亦同步加密聯合稽查、列管追蹤與跨局處通報，全面強化涉賭及違規場所管理。

    綠營版本 校園200米內禁設

    市議員曾資程表示，因應新竹市住宅區與校園周邊陸續出現麻將館、德州撲克等以自助桌遊店包裝狀況，引發治安及公共安全疑慮，民進黨團版本「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案中，有休閒娛樂事業應距離幼兒園、國民中小學、高中、職校二百公尺以上規定，仍待議會審議通過。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播