    首頁 > 生活

    中壢新設過嶺國小 預計2028年全面啟用

    2025/11/24 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢區過嶺國小新建工程全區模擬圖。（桃市工務局提供）

    桃園市中壢區近年發展迅速，雙嶺段周邊人口持續成長，當地中平國小成為總量管制學校，地方期盼新建過嶺國小讓學童可就近入學。桃園市政府工務局規劃興建過嶺國民小學及幼兒園校舍，工程已於上月辦理上網招標，預計明年初開工，二〇二七年八月優先啟用非營利幼兒園、二〇二八年八月全校校區啟用，打造從托嬰、幼兒園到國小的一貫式教育場域，提供完整且多元的學習環境。

    工務局表示，過嶺國小新建工程基地面積約二萬七九四二平公尺，總經費約八億七千萬元，規劃興建八幢建築物，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、國小教學大樓三棟、行政大樓、圖書館、廚房及司令台等設施。

    過嶺國小新建校舍並規劃運動場、綠地、生態空間及多功能教學場域，兼具生活、運動、自然探索等育才功能，營造安全舒適的校園環境。新校規劃設置普通班廿四班及特教班一班，可容納約七〇六名國小學生；非營利幼兒園規劃五班，可容納約一〇四名幼兒；另附設〇至二歲公托中心，可收托約四十八名嬰幼兒。合計新校園可服務人數約八五八人，充分滿足地方教育需求。

