桃園土石方修法5年未公告 議員催補漏洞

桃園市土石方自治條例修法，將導入電子聯單制度、加強後端產出物去化管理、增定源頭管理與連帶處罰、載運設備及裝設GPS等設備，並將公共工程納管。（都發局提供）

2019年自治條例修訂通過卻封存 市府︰新版草案已送議會 強化對公共工程管理

土石方亂倒問題嚴重，桃園市曾於二〇一九年通過「土石方自治條例」修法卻遲未公告，市議員要求市府展現道德與決心，尤其應補強公共工程監管漏洞，完整修正自治條例儘速實施；桃園市政府建築管理處表示，已將新版本草案送至市議會，內容強化對公共工程的管理，目前市議會開議中，本會期就會審查。

GPS監控未落實 出現不實通報

桃市議員舒翠玲表示，因土石方問題導致民怨沸騰，桃園市曾於二〇一七年修訂自治條例，增設GPS監控，但連線上網未通過，初期執行成效不錯，一段時間卻又走樣，部分載運車僅在工地口晃一下就離開，甚至出現賣證明與不實通報等情況，另發現修法未納入公共工程，有業者藉公共工程行濫挖、濫倒之實。

有業者假公共工程 濫挖、濫倒

舒翠玲表示，二〇一九年底再次修法納管公共工程，包括工地大門及傾倒區加裝監視設備並上網、施工及興辦計畫須送建管處審核、每月應向地方政府申報紀錄，經議會三讀、市府送行政院審核，雖先後被中央以適法性及技術問題要求研議，最終行政院仍准予核定，但市府卻以個資法、營業秘密等理由遲未公告，造成修訂的自治條例自二〇二〇年起被封存五年。

建管處︰部分有適法疑義而未公告

建管處表示，二〇一九年市議會通過修正條文後，部分內容因中央提出適法性疑義，市府考量依法行政與避免爭議，決定不予公告施行，今年六月將再修正草案送請市議會審查，因尚未完整釐清當年修法未公告緣由而決議退回，十一月於釐清後再次送市議會審議。

建管處表示，此次修法採善用中央資源強化土方執法效能，具體修法方向包括導入電子聯單制度，結合資訊系統即時掌握運輸流向，並增列收容處理場所後端產出物申報及管制規定，避免流入不法棄置管道；另增訂起造人連帶處罰規定，違規者最高可處十萬元罰鍰且能按次處罰；載運車輛也須裝設具追蹤流向功能的設備並應維持正常運作，更納管公共工程土石方計畫。期待透過議會審議的開放式討論，強化公共工程主辦機關及土石方管理機關的管理強度。

