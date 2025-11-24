嘉縣太保藝文中心 明年對外營運

太保市藝文活動中心預計明年對外開放營運。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市公所自籌財源，編列工程經費七千五百萬元、裝修經費兩千五百萬元新建太保市藝文活動中心，最近完成裝修工程，預計年底取得裝修合格證明，明年開放對外營運，讓民眾租借使用。

取得使照 市公所可舉辦活動

昨太保市公所舉辦藝文中心竣工後首場展演活動，市長鄭淑分說，公所第三年舉辦長輩才藝秀及「最繪就是您」徵畫比賽，六十五歲以上長輩參賽交件累積超過一千件，昨有十四個社區及團體共三七五位長輩登台表演，繪畫徵件共三八〇件作品投稿。

鄭淑分說，藝文中心共有兩層樓，硬體設施及裝修工程均已驗收完成，取得使照，可由市公所舉辦活動，對外開放租借部分還需取得裝修合格證明，未來主要做為藝文展覽空間，也可讓民眾借用舉辦婚宴，進行多元利用；參與活動的鄉親說，期待藝文中心對外開放租借後有更多不同的活動可參與。

年底取得裝修合格證明 可租借

藝文中心於縣議員黃榮利任太保市長時動工興建，他到場參與活動時說，此處原是早期後潭「瓜仔市」，市場交易熱絡，後因時代變遷，改建為停車場，長期荒廢並未利用，經透過都市計畫檢討變更，活化土地，規劃多元及多功能空間利用，藝文中心完工後，太保市成為縣內各鄉鎮市公所唯一有獨立藝文中心的行政區，提供停車空間、藝文活動展演場地，讓市民辦活動免於日曬雨淋。

長輩登台大秀才藝 展示畫作

黃榮利說，現代年輕人舉辦婚宴較少在路邊搭棚辦桌，而是偏愛選擇有室內空間的飯店或餐廳，但因吉日經常預約不到場地，藝文中心可提供舉辦喜宴，讓鄉親選擇信賴的總舖師，也不受天候影響。

