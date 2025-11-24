為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣太保藝文中心 明年對外營運

    2025/11/24 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    太保市藝文活動中心預計明年對外開放營運。（記者林宜樟攝）

    太保市藝文活動中心預計明年對外開放營運。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市公所自籌財源，編列工程經費七千五百萬元、裝修經費兩千五百萬元新建太保市藝文活動中心，最近完成裝修工程，預計年底取得裝修合格證明，明年開放對外營運，讓民眾租借使用。

    取得使照 市公所可舉辦活動

    昨太保市公所舉辦藝文中心竣工後首場展演活動，市長鄭淑分說，公所第三年舉辦長輩才藝秀及「最繪就是您」徵畫比賽，六十五歲以上長輩參賽交件累積超過一千件，昨有十四個社區及團體共三七五位長輩登台表演，繪畫徵件共三八〇件作品投稿。

    鄭淑分說，藝文中心共有兩層樓，硬體設施及裝修工程均已驗收完成，取得使照，可由市公所舉辦活動，對外開放租借部分還需取得裝修合格證明，未來主要做為藝文展覽空間，也可讓民眾借用舉辦婚宴，進行多元利用；參與活動的鄉親說，期待藝文中心對外開放租借後有更多不同的活動可參與。

    年底取得裝修合格證明 可租借

    藝文中心於縣議員黃榮利任太保市長時動工興建，他到場參與活動時說，此處原是早期後潭「瓜仔市」，市場交易熱絡，後因時代變遷，改建為停車場，長期荒廢並未利用，經透過都市計畫檢討變更，活化土地，規劃多元及多功能空間利用，藝文中心完工後，太保市成為縣內各鄉鎮市公所唯一有獨立藝文中心的行政區，提供停車空間、藝文活動展演場地，讓市民辦活動免於日曬雨淋。

    長輩登台大秀才藝 展示畫作

    黃榮利說，現代年輕人舉辦婚宴較少在路邊搭棚辦桌，而是偏愛選擇有室內空間的飯店或餐廳，但因吉日經常預約不到場地，藝文中心可提供舉辦喜宴，讓鄉親選擇信賴的總舖師，也不受天候影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播