    12店家10佳餚 「土庫宴」食客超驚豔

    2025/11/24 05:30 記者李文德／雲林報導
    二十桌共二百名遊客在土庫第一公有市場享用在地佳餚，驚呼連連。（記者李文德攝）

    二十桌共二百名遊客在土庫第一公有市場享用在地佳餚，驚呼連連。（記者李文德攝）

    雲林縣土庫鎮早年商業繁榮，集結許多知名美食店家，土庫好COOL商圈發展協會與縣府、公所合辦，二十二日集結十二家特色店家推出十道風土料理的「土庫宴」，吸引兩百人享用，其中六成五是外縣市遊客，成功帶動觀光效益。協會理事長魏安助表示，未來將持續推動，讓更多人用「吃」體會土庫。

    從古早味到新創料理

    「土庫宴」集結阿海師鴨肉麵線、古早味雙糕潤、怪人花枝鱔魚麵、川龍食堂、萬源製麵舖、品珍香麵包、順成油廠、珍和蟹老闆、烏雞郎、曬月亮的貓、樂米工坊、海王子茶飲共十二家當地商家，共同組成順香三重奏、扁魚白菜燉、甜寶雙糕緣等料理，道道充滿古早味及新創料理。

    魏安助指出，土庫宴甫開放不到幾天，兩百人名額全數額滿，根據後台統計六成五是來自雲林以外的十四縣市民眾，非常意外。彰化林姓民眾表示，最驚豔的是薄荷烏骨雞，擺脫以往只能藥燉的風味，沒想到薄荷入菜毫無違和感。

    雲林縣長張麗善表示，土庫過去是農產加工、宗教信仰重要據點，透過美食重新連結地方記憶，是推動小鎮文化觀光的重要起點；立委張嘉郡說，土庫宴讓民眾可以一次嘗到在地特色美食與小吃，是最有土庫特色的餐桌。

    土庫宴集結十二個在地特色店家組成十道佳餚，令人食指大動。（記者李文德攝）

    土庫宴集結十二個在地特色店家組成十道佳餚，令人食指大動。（記者李文德攝）

