雲林北辰國小校長宿舍 啟動修復

北辰國小校長宿舍獲中央補助2500萬正進行修復，同步啟動文史調查。（記者李文德攝）

雲林縣歷史建築「北辰國小宿舍群」，屋舍損毀嚴重加上環境髒亂，視為地方嫌惡點，去年校長宿舍因颱風吹毀屋頂，縣府獲中央補助兩千五百萬元進行修復，現已開工。縣府表示，修復後宿舍群後作校史典藏空間、社區文化場域等，同時啟動文史資料調查。

歷史建築 進行文史調查

北辰國小宿舍群建於一九四一年，其中保存最完整的是日式木造校長宿舍，十五年前列為縣定歷史建築，但由於長期無人居住年久失修，周邊雜草叢生，被視為髒亂死角，地方盼望趕緊整修。

文觀處長陳璧君表示，去年校長宿舍因凱米颱風受創，向行政院工程會提出災後復建經費成功獲補助，由北辰國小規劃設計，日前正式開工，將把校長宿舍內部木構空間、牆面等修復，預計後年中完工。

縣議員蔡岳儒表示，根據地方耆老說法，北辰國小在日治時期是重點學校，校長需要經過精挑細選，是上級考核人才示範點，如果表現優異就可以更上層樓擔任要職，如有校長被指派做為鎮長，現在無相關文史資料記載，希望整修時可追溯還原地方史料。

陳璧君表示，修復同時會著手進行田野調查，找出屬於北辰國小歷史，工程完工後，可作為校史典藏空間、社區文化場域等，屆時可一併呈現調研的文史資料，探討地方發展。

