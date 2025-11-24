為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    靠「螞蟻搬家」 陳瑞賀製螃蟹標本

    2025/11/24 05:30 記者王姝琇／台南報導
    台南市安南區大安里長陳瑞賀靠著「螞蟻搬家」法，製作出完好如初的螃蟹標本。（記者王姝琇攝）

    台南市安南區大安里長陳瑞賀靠著「螞蟻搬家」法，製作出完好如初的螃蟹標本。（記者王姝琇攝）

    擁有四十多年養殖螃蟹經驗的安南區大安里長陳瑞賀，意外研究出靠著「螞蟻搬家」製作出完好如初的螃蟹標本，搭配畫框意境，或自創七字詩句掛在服務處，吸引許多里民來一探究竟，更有不少人特地登門「求蟹」。

    至今已擔任四屆大安里里長的陳瑞賀，從小靠捉活蟹補貼生計，偶然發現原本被棄置在魚塭旁的螃蟹屍體，被一種特殊的小紅螞蟻搬個精光，獨留蟹殼在原地，最特別的是，蟹殼竟毫無破損。陳瑞賀突發奇想要與「螞蟻合作」，無師自通意外練就出製作螃蟹標本的特殊才藝。他說，螞蟻搬光蟹肉後先雕形體，只需要用快乾固定，最後上色，約一個月時間可完成。

    陳瑞賀回想他第一隻漆綠色的螃蟹標本已將近卅年，當時作品套上自創七字詩句「民主綠色慢慢走、標本好看不好吃、拚到最後一定贏」，抒發民主理念。

    陳瑞賀說，無論是標本製作或是七字詩句，靈感都來自生活、傳達他的心境，起初做很多都失敗，大多是因為螃蟹殼不夠硬，必須挑至少兩年的螃蟹硬殼才能保留住，且不會因時間久了而脆化。

    陳瑞賀的螃蟹標本細節細膩。（記者王姝琇攝）

    陳瑞賀的螃蟹標本細節細膩。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播