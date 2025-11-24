台南、仙台互助 締盟情誼20載

台南市長黃偉哲頒發風災捐款感謝狀給日本仙台市長郡和子（右）。（台南市政府提供）

行銷仙台 市長率團來訪 辦觀光講座及美食分享會

仙台是台南在日本的第一個締盟的城市，至明年一月締盟將滿廿年，仙台市長郡和子與仙台市議會議長野田讓昨天連袂率團蒞府拜會，同時辦理仙台觀光講座及美食分享會，向台南市民們介紹最資深的日本友誼市。

黃偉哲也曾赴日推廣農特產

台南市長黃偉哲表示，今年六月率團赴仙台參加締盟廿週年紀念活動，推廣台南觀光、農特產，如今在台南見到老朋友感到格外親切，兩市廿年來遭逢天災相互扶持，仙台今年也捐款協助七月丹娜絲風災災後重建，特頒發感謝狀致上深深謝意。

黃偉哲昨日前往大台南國際旅展會場，並到仙台的攤位致意。黃偉哲表示，旅展會場人潮眾多，相信透過觀光交流可以帶動兩市市民互訪。此外，也期待未來兩市能橫向展開更加多元的交流活動，並將兩市的友誼縱向地傳承至下一個世代。

遭遇天災 兩市募款相扶持

郡和子表示，很榮幸在仙台與台南締盟廿週年的時刻到訪台南，本次仙台前來參加大台南國際旅展，同時也帶來仙台觀光講座和美食分享，希望讓台南市民能更加認識仙台。郡和子也關心丹娜絲風災，並感謝台南在東日本大震災時予以協助。

野田讓則代表仙台市議會慰問丹娜絲風災，並表示在東日本大震災時台南市給予仙台許多支援，因此仙台市議會在風災後即發起募款，希望能幫助台南災後重建。他表示，不只二十年，期待未來三十年、四十年，兩市交流及友情可以延續下去。

仙台為日本東北地區第一大城，與台南因七夕結緣，雙方於二〇〇六年一月締結友誼市。仙台參加大台南國際旅展多年，此次市府特別安排旅展期間邀仙台市派遣講師來與市民互動、介紹仙台。觀光講座「伊達武將隊」活潑有趣的介紹毫無冷場，美食分享則邀請JR東日本大飯店台北日本料理「HAYASE」料理長郡司行雄，牛舌、毛豆甜點等，讓民眾讚不絕口。

