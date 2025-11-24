（新北）中央三重建社宅 五谷好室B共160戶

三重區將推出「五谷好室B」社會住宅，規劃一百六十戶。圖為建築模擬圖。（國家住都中心提供）

國家住宅及都市更新中心在新北市三重區推動「五谷好室B」社會住宅，規劃一六〇戶，總工程經費約八．八九億元，由中央全額投資興建，預計二〇二九年竣工，這是中央在新北市興建的第廿五處社宅，坐擁「二捷二快」的聯外交通優勢，生活機能便利。

國家住都中心表示，「五谷好室B」位於三重區五谷王北街，鄰近市定古蹟先嗇宮、興穀國小，車行四分鐘可至集美街及菜寮商圈，步行十分鐘抵達新北大都會公園。聯外交通享有二捷二快（捷運中和新蘆線、桃園機場捷運、環河快速道路、東西向快速道路）的交通優勢，往來大台北地區便利。

國家住都中心指出，「五谷好室B」為地上十四層、地下三層建築物，規劃一六〇戶居住單元，預計二〇二九年竣工，依據地方政府需求，設置身心障礙日間作業設施（小作所），打造共融友善的居住環境。建築外觀融合神農信仰文化，以中藥傳統「虎頭包」外型為靈感，結合深陽台設計，降低建築外殼能耗，社區將保留老樹作為地景，延續在地記憶，打造鄰里交流的綠意休憩空間。

目前國家住都中心在三重區累積興建五處共七五六戶社宅，其中「五谷好室A」一六一戶今年十月完成首波招租抽籤，最快今年底入住，另有一四二戶的「富貴好室」，目前開放申請，十一月廿五日截止，其他還有「仁義好室」和「重新好室」二處社宅待動工。

