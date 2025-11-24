（新北）大量引進東南亞僑生 改變校園生態

新北市私立莊敬高職辦理「輪調式僑生建教專班」，校內僑生已佔三分之一。（記者翁聿煌攝）

記者翁聿煌／專題報導

教育部推動教育南向政策，向東南亞國家招收三加四（高職三年加大學四年）「輪調式僑生建教專班」，設法解決台灣少子化帶來的缺生、缺工問題，十餘年來改變部分學校的校園生態，僑生的引進被視為翻轉少子化危機的轉機，來自不同國家的學生進行多元文化交流，成為國民外交的最佳典範。

莊敬高職僑生逾2千人 占3成多

莊敬高職校長林淑貴指出，該校十一年前開始招收僑生，第一梯次人數僅九十七人，如今每學年招收僑生七、八百人，目前全校僑生班人數達到兩千二百多人，約佔全校總學生數六千餘人的三分之一，學生來自泰國、越南、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼和菲律賓，若再加上原本的日本、韓國、史瓦帝尼等地，有如國際學校。

莊敬高職僑生處主任馮嘉齊說，僑生每學期採取三個月在校上課、三個月在企業實習的輪調方式，放學及實習後統一住在校方安排的宿舍，僑生要適應新的學習環境，台籍師生也要適應來自不同國家、文化的學生，如何減少摩擦、增進融合是重要課題，校方增聘宿舍生活輔導人員，每位教師「認養」廿名僑生，隨時關懷課業、生活及工作上的需求，並協助解決問題。

林淑貴表示，學校除了重視僑生的學習，也善用來自不同國家僑生的多元語言及文化資源，在校內開設語言社團，提供台籍生學習第二外國語的管道，餐飲科成為台灣及東南亞特色料理的國際美食中心，學生結交外籍朋友已是校園生活日常。

樹人家商、能仁家商 去年跟進

新北市包括樹人家商、能仁家商和豫章工商自去年起陸續引進僑生，樹人家商校長利政南說，學校去年招收六十名僑生，目標是三年三百人，約佔全校師生八分之一，希望在各方面照顧好僑生。

