（新北）私立高中職難招生 專案輔導轉型

已停招的新北市開明工商，由市府輔導將成為轉型長照機構首例。（記者翁聿煌攝）

少子化面臨退場 開明工商改為長照機構 清傳高商擬發展終身學習與社區教育

記者翁聿煌／專題報導

受到少子化影響，許多私立高中職面臨生源銳減、招不到學生的窘境，被迫停止招生或退場。對於私立高中職的招生壓力與經營挑戰，新北市教育局建立專案輔導機制，協助招生困難的學校轉型，例如開明工商一一一學年度起停辦，將改為長照機構，使校舍活化再利用；去年停辦的三重區清傳高商，研擬改為教育基金會，朝終身學習與社區教育方向發展。

公立學校補助多 私校經營挑戰

在新北市升格之初，原本公私立高中職因招生名額不足，許多設籍新北市的學生必須到台北市跨區就讀，後來新北市新設高中職學校，並改制完全中學，逐年提高招生率，吸引學生回流在地就學，如今新北市因為公立學校招生名額增加，私立高中職首當其衝。

全國私立高中職教育事業協會理事長王傳亮指出，以往公立與私立高中職的學費差距是家長的主要考量，雖然政府提供私立高中職學生學費補助，但是公部門給公立學校的軟硬體設施補助仍遠超過給私校，使私校生存備感吃力，感覺政府有意讓私立高中職順其自然逐步退場。

教局5年前訂定永續發展指引

新北市教育局長張明文表示，二〇二〇年率先訂定「新北市私立高級中等學校永續發展指引」，對於私立高中職招生壓力與經營挑戰，教育局建立專案輔導機制，例如開明工商因受到少子化影響與高租金壓力，自一一一學年度起停辦後，今年二月核准改辦為「開明長照財團法人」；另去年停辦的三重區清傳高商，研擬改辦為「清傳教育基金會」，未來將朝向推動終身學習與社區教育方向發展，延續教育服務功能。

實習、專業考照 提供多元學習

張明文說，他正向看待私立高中職的存在價值，提供學生擁有豐富、多元的學習選擇，而私校比起公立學校，更能夠針對社會環境變化與需求，調整科系性質靈活發展，建議學校加強產學合作，提供企業實習、專業證照與學徒制，讓學生「畢業即就業」，提高家長與學生對技職教育的認同。

他提到，積極拓展國際市場也是選項，例如新北市配合政府新南向政策，私立莊敬高職、樹人家商辦理「僑生建教合作專班」，讓僑生學習專業技能取得正式文憑，藉由產學合作擴大招生管道。

新北市私立高中職面對少子化衝擊，中信高中（原及人中學）引進企業資源強化競爭力。（記者翁聿煌攝）

