花蓮府前路樟樹染蟲害 修剪防治

花蓮市府前路樟樹近日遭樟白介殼蟲寄生，為避免蟲害蔓延，已請專業團隊修剪與防治。（花蓮市公所提供）

花蓮市府前路兩旁種滿樟樹，形成綠色林蔭大道，近日卻出現枯萎及葉片發黃等情況，市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，為避免蟲害蔓延，公所委託專業團隊進場修剪與防治，守護綠色資產。

花蓮市公所指出，樟白介殼蟲常躲藏在樟樹樹皮下，以吸食樹液為生，雖然體型微小，但繁殖力極強，形成族群後足以造成危害，不僅讓樟樹出現葉片發黃、脫落、樹勢衰退等症狀，嚴重時有可能致整株樹木枯死，對城市景觀與生態環境產生影響。

蓮躍景觀負責人黃文聰表示，府前路部分樟樹受到樟白介殼蟲危害，為避免蟲害惡化，先採取重點式修剪作業，除優先處理受害枝條，也投入病蟲害治療，包含乾枯枝與矯正修剪，透過移除枯枝、病枝抑制病蟲擴散，同時改善樹形，提升樹木健康。

花蓮市長魏嘉彥說，府前路整排樟樹是市民珍惜的綠色資產，近日發現部分樹木遭樟白介殼蟲寄生，為避免蟲害擴大，公所立即啟動處置，後續將監測樹勢變化，視情況安排防治作業。

