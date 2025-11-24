為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮府前路樟樹染蟲害 修剪防治

    2025/11/24 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市府前路樟樹近日遭樟白介殼蟲寄生，為避免蟲害蔓延，已請專業團隊修剪與防治。（花蓮市公所提供）

    花蓮市府前路樟樹近日遭樟白介殼蟲寄生，為避免蟲害蔓延，已請專業團隊修剪與防治。（花蓮市公所提供）

    花蓮市府前路兩旁種滿樟樹，形成綠色林蔭大道，近日卻出現枯萎及葉片發黃等情況，市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，為避免蟲害蔓延，公所委託專業團隊進場修剪與防治，守護綠色資產。

    花蓮市公所指出，樟白介殼蟲常躲藏在樟樹樹皮下，以吸食樹液為生，雖然體型微小，但繁殖力極強，形成族群後足以造成危害，不僅讓樟樹出現葉片發黃、脫落、樹勢衰退等症狀，嚴重時有可能致整株樹木枯死，對城市景觀與生態環境產生影響。

    蓮躍景觀負責人黃文聰表示，府前路部分樟樹受到樟白介殼蟲危害，為避免蟲害惡化，先採取重點式修剪作業，除優先處理受害枝條，也投入病蟲害治療，包含乾枯枝與矯正修剪，透過移除枯枝、病枝抑制病蟲擴散，同時改善樹形，提升樹木健康。

    花蓮市長魏嘉彥說，府前路整排樟樹是市民珍惜的綠色資產，近日發現部分樹木遭樟白介殼蟲寄生，為避免蟲害擴大，公所立即啟動處置，後續將監測樹勢變化，視情況安排防治作業。

    花蓮市府前路樟樹近日遭樟白介殼蟲寄生，為避免蟲害蔓延，已請專業團隊修剪與防治。（花蓮市公所提供）

    花蓮市府前路樟樹近日遭樟白介殼蟲寄生，為避免蟲害蔓延，已請專業團隊修剪與防治。（花蓮市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播