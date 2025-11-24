高雄4大超商、15金融業 加入樂齡友善服務

長者可使用友善商家貨架上懸掛的放大片，查看商品標示。 （高市衛生局提供）

人口老化與失智症患者逐年增加，高雄市衛生局結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增四大超商、十五家金融業響應，提供商品資訊放大片、協助辨識失智者通報支援，以及友善臨櫃服務等。

提供放大片 可看清商品標示

樂齡樂智友善組織今年首度串聯全家、OK、統一、萊爾富四大超商系統，透過教育訓練讓超商店員成為「失智友善天使」，協助辨識疑似失智者，提供即時引導或通報支援，目前直營超商據點加入率已逾八成。

此外，由於商品多因包裝限制，標示字體偏小，長者選購時常感不便，衛生局亦協助參與組織的直營超商店家提供商品資訊放大片，便於長者放大看清楚商品標示、成份及金額等資訊，提升高齡者更友善的購物服務。

高雄市十五家金融企業亦逐步導入友善臨櫃服務，協助記憶衰退或表達困難等長者與失智者，優化櫃台動線、增設陪同簽辦提醒與辨識輔助，讓交易過程更加安全與安心，目前金融分行幾近全數加入。

衛生局表示，推動樂齡樂智友善組織不僅是政策，更是一場城市文化運動，未來將持續透過跨產業合作，讓友善服務融入日常生活，持續推動高雄邁向樂齡樂智友善的城市願景。

