《高雄》TWICE掀熱潮 韓國文化日K-POP大賽

韓國天團TWICE在港都開唱，掀起K-POP熱潮！今年邁入第十四年的「韓國文化日」也同時於前天登場，透過韓語演講、K-POP歌唱及舞蹈比賽，拉進台韓距離，高雄熊並與韓國五城市的超萌吉祥物同框，吸引民眾打卡。

活動由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，高雄熊首次與姊妹市釜山、友好城市大田、大邱、水原，及MOU城市高陽的超萌吉祥物同框，在高雄韓國國際學校設置「高雄、韓國友好」視覺意象及超萌裝置，吸引許多人拍照。

開場安排TWICE經典組曲，炒熱氣氛，高雄世宗學堂學堂長尹桓鎬表示，今年「韓國文化日」報名踴躍，參賽者年齡橫跨國高中生、大學生到社會青年，透過韓語演講、歌唱與舞蹈，從多元面向更認識韓國文化。

高市行政暨國際處長張硯卿指出，高雄與韓國互動緊密，以釜山廣域市為例，不僅是高雄第一個韓國姊妹市，鹽埕區與釜山東區更簽署友好協定，釜山港也是高雄港的姊妹港；文化交流方面，高雄在地藝術表演團多次受邀赴大田廣域市參與「零時慶典」，大邱廣域市每年也邀請高雄大學生參與國際夏令營互動，水原市青年代表團則於今年親訪高雄，高雄目前共與韓國締結四十六所姊妹校。

