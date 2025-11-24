4場館齊開唱 高捷單日運量創今年新高

TWICE昨晚開唱，場外上千名粉絲坐滿廣場「聽漏音」力挺偶像。 （記者李惠洲攝）

演唱會加持 帶進逾10萬粉絲 捷運上週末近35萬人次

在四大場館演唱會的加持下，帶進超過十萬粉絲，高雄捷運上週末（廿二日）單日運量近卅五萬人次，創下今年新高，比去年跨年的卅．五萬人潮還多，擠入高捷單日最高運量排行榜第九名，前八名則都是跨年或農曆過年期間。

同時間多場大活動 輕軌5.4萬人次

TWICE前晚在世運主場館開唱，吸引場內外超過六．八萬名粉絲，散場時，市長陳其邁前往周邊視察疏運狀況，往返高鐵左營、新左營車站的接駁車，共出動四十五輛，昨晚第二場演唱會更增加十輛，總計出動五十五輛接駁車。

此外，高雄巨蛋前晚變成伍佰與粉絲的大型KTV包廂；歌后孫淑媚則選在高流中心，舉辦出道卅週年演唱會；同時間的衛武營戶外廣場，國立台灣交響樂團請來曹雅雯、荒山亮、黃妃等金曲歌王歌后演出，現場座無虛席，總計四場演唱會，估計單日吸引超過十萬人。

陳其邁表示，過去高雄演唱會單日最多的人數，是五月天，加上阿妹與大港開唱，一天湧入十萬人，同樣通過壓力測試。透過市府智慧交通運輸中心監控偵測，包括捷運、接駁車、公車、台鐵與高鐵都隨時調配。

高捷公司統計，上週末捷運單日運量達卅四．九九萬人次，創下今年新高，輕軌則是五．四萬人次，主因是上次粉紅應援奠定基礎後，市府這次的藍色應援更成功，引起更多迴響，吸引更多粉絲及一般民眾，在各藍色應援點朝聖打卡；同時間也有多場大型活動，如高雄咖啡節等，造就前晚捷運與輕軌的高運量。

夜市攤販搶搶滾 營業額增加3成

瑞豐夜市與六合夜市在演唱會散場後，都迎來大量顧客，攤商們幾乎沒有停過手，營業額至少增加兩、三成以上。

臉書社團「高雄好過日」認為，四種不同類型、不同場地規模的大型音樂活動同時登場，估計帶動觀光產值超過三億以上，也顯示高雄場地的多樣彈性和交通疏運能力，「這樣的城市綜合策展能力，並不是短暫的活動效益，而是長期軟硬體建設的綜合成果」。

TWICE昨晚再開唱，粉絲們排隊進場。 （記者李惠洲攝）

高雄捷運廿二日單日運量近卅五萬人次，創下今年新高，圖為TWICE演唱會結束後，高雄捷運R17世運站的人潮。（高市府提供）

