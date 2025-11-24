為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣推「防暴雷達網」 鄉鎮布建率達35%

    2025/11/24 05:30 記者羅欣貞／屏東報導

    屏東縣防暴社區布建率已達三十五％，響應十一月廿五日「國際終止婦女受暴日」，縣府昨舉辦防暴社區成果分享會，表揚防暴大使與防暴社區，肯定他們成為守護家庭的第一道防線，會場並發表防暴吉祥物「抱抱雲」，未來將隨著防暴宣講深入社區，傳遞「用溫柔對抗暴力」的理念。

    根據統計，去年屏東縣家庭暴力通報案件共有四千四百一十七位受害者，其中女性占六十三．一七％；性侵害通報案件共有兩百七十六位受害者，女性比例達八十五．五一％，顯示女性仍為主要受害族群。

    縣長周春米表示，屏縣府逐步在社區建構「防暴雷達網」，透過專業培力、行政支持及在地暴力樣態分析，協助社區推動防暴工作，歷經十一年深耕，已經培力五十四位社區防暴宣講師、輔導超過五十個防暴社區，其中長治鄉繁昌社區與內埔鄉老埤社區更榮獲衛福部一朵紫絲帶防暴社區認證。

    縣府社會處指出，全縣三十三個鄉鎮，防暴社區布建率已達三十五％、村里宣導涵蓋率達廿％，近年屏縣的保護通報案件略有下降，顯示社區防暴意識逐步提升，未來目標提高鄉鎮布建率至四十％、村里宣導涵蓋率三十％。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播