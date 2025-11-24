屏縣推「防暴雷達網」 鄉鎮布建率達35%

屏東縣防暴社區布建率已達三十五％，響應十一月廿五日「國際終止婦女受暴日」，縣府昨舉辦防暴社區成果分享會，表揚防暴大使與防暴社區，肯定他們成為守護家庭的第一道防線，會場並發表防暴吉祥物「抱抱雲」，未來將隨著防暴宣講深入社區，傳遞「用溫柔對抗暴力」的理念。

根據統計，去年屏東縣家庭暴力通報案件共有四千四百一十七位受害者，其中女性占六十三．一七％；性侵害通報案件共有兩百七十六位受害者，女性比例達八十五．五一％，顯示女性仍為主要受害族群。

縣長周春米表示，屏縣府逐步在社區建構「防暴雷達網」，透過專業培力、行政支持及在地暴力樣態分析，協助社區推動防暴工作，歷經十一年深耕，已經培力五十四位社區防暴宣講師、輔導超過五十個防暴社區，其中長治鄉繁昌社區與內埔鄉老埤社區更榮獲衛福部一朵紫絲帶防暴社區認證。

縣府社會處指出，全縣三十三個鄉鎮，防暴社區布建率已達三十五％、村里宣導涵蓋率達廿％，近年屏縣的保護通報案件略有下降，顯示社區防暴意識逐步提升，未來目標提高鄉鎮布建率至四十％、村里宣導涵蓋率三十％。

