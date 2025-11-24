台灣少見 九如新果樹「椰柿」試種成功

「椰柿」果肉是橘黃色，像柿子也像南瓜，吃起來感覺類似洋香瓜。 （記者羅欣貞攝）

外觀看起來像椰子，果肉卻是橘黃色，像柿子也像南瓜，這是屏東縣九如鄉農會推出的新興果樹「椰柿」，目前種植的農民不多，產量有限，農會採預購販售，讓喜歡嚐鮮的民眾又多了一種選擇。

外觀像椰子 果肉像柿子

椰柿的表皮綠色又帶點咖啡色，原產於拉丁美洲，在台灣屬新興果樹，因果實的外觀宛如縮小版的椰子，切開後果肉色澤像柿子的橘黃色，所以被稱為椰柿，九如鄉農友龔足歷經多年試種成功。

請繼續往下閱讀...

龔足表示，椰柿要種植三至四年才會結果，他園裡的椰柿已經種了五年，結果率頗高，當果柄和果蒂連接的邊緣變成黃色時就可以採收，一年四季都會開花結果，肥培管理很重要，要有足夠的養分果實才會長得好。

推廣在地農業不遺餘力的九如鄉農會，提供平台助小農銷售農產品；九如鄉農會總幹事龔泰文表示，椰柿外觀有一點像椰子，但裡面的果肉像洋香瓜、像柿子，吃起來的感覺類似洋香瓜，果樹會一直開花，一年四季都能採收，可分散栽培風險，就算遇上強風或暴雨沒有收成，但下一季仍會繼續開花，屬於高產作物。

歡迎嚐鮮 農會開放預購

龔泰文表示，若單一作物種植面積太多，會出現供過於求現象，影響價格，因此農會鼓勵農友嘗試種植多種作物，尤其是新興果樹，經濟價值高，椰柿就是其中一種，它的食用方式跟黃金果一樣，可避開果籽切片食用，吃起來帶點南瓜及土芒果的口感，甜度高、纖維多，目前採預購方式，歡迎民眾嚐鮮。

「椰柿」外觀看起來像椰子，生長過程需要套袋保護，一年四季都會開花結果。（記者羅欣貞攝）

屏東縣九如鄉農會推出的新興果樹「椰柿」，產量有限，採預購販售。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法