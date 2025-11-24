台東洛神花上週每公斤110元 今年最高價

今年洛神花產區台東南迴因颱風未直接侵襲、受損不多，普遍有七成收入，上週出現今年迄今高價每公斤一百一十元。（記者劉人瑋攝）

今年洛神花產區台東南迴因颱風未直接侵襲、受損不多，普遍有七成收入，上週出現今年迄今高價每公斤一百一十元，已算是去年對折，但產量翻倍也算是有好收成。

台東地區農會食品加工廠主任趙正源表示，今年收購價從八十元經過二天就跳到一百元，最高價落在一百一十元。

隨著近期洛神花收購價確實一路下滑，迄今大約落到八十至九十元左右，甚至農民還表示，在產地還有商人開出一公斤七十元的收購低價。

台東為全台洛神大宗，其中南迴種植尤多，去年颱風幾乎掃光南迴洛神造出洛神價格新高，農業處表示，今年種植面積將近六十公頃，至少不像去年，受颱風影響、大量短收，而價格方面雖打對折。

趙正源說，去年高價是商人搶貨使然，如今算價格自然回穩，也高於農會的保底價每公斤六十元，隨著原料價跌也可能反應在明年初的終端產品價，「價格雖降，但至少收成多，今年農民算是比較好過了」

不過，今年在大雨過後花萼尖端發生枯萎狀況，農民只能趕緊搶收，但因未能及時向農改場反映，專家也無從判斷。

農民表示，洛神花易照顧，甚至礫石地也好種植，但收成時需捅花、勞力密集，鄉下、山裡大都是老人在田間賺工錢，也實在不輕鬆。

