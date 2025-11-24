太平運動中心試營運 全館免費使用

台中市太平區人口達二十多萬人，人口數為台中市第四高，運動設施需求大，運動局表示，太平國民暨兒童運動中心已完工，今天起至十一月三十日試營運，十二月一日正式營運啟用，除有二十五米、八水道的室內溫水游泳池外，還擁有全市運動中心最大達三百九十坪的體適能空間，試營運期間，全館都現場排隊免費使用，但綜合球場需預約。

太平國民暨兒童運動中心位於十一．七公頃的坪林森林公園內，興建經費達六．一億元，為地上四層建築，以「森林裡的冒險基地」為主題，設施有游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童、女性與樂齡運動空間等。

一樓游泳池並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；二樓有皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，三、四樓則設有安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、拳擊區與八角競技擂台，總計多達一百六十項頂級器材。

此外，三樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納八面羽球場兼一座全場籃排球場的綜合球場；四樓亦有規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室。

