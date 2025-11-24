基隆家戶設太陽光電 獎勵最高30萬

基隆市府獎勵私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備。（基隆工務處提供）

基隆市家戶屋頂設置太陽光電加速計畫已獲經濟部核定補助，獎勵建築頂層面積一千平方公尺以下，私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用三五八萬五千六百元用完為止。獎勵標準是依裝置容量，每瓩獎勵三千元。單一棟建築物累計獎勵金不得超過卅萬元。

受理申請至年底

工務處長簡翊哲表示，經濟部為鼓勵地方家戶設置太陽光電，提升設置比率，訂定補助計畫審查作業要點，期望透過獎勵降低成本門檻，提升小型案場設置意願，使屋頂型光電持續成為再生能源發展主力。基市府提出辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，已獲經濟部核定，一一四年度太陽光電設置獎勵經費為三五八萬五千六百元。

簡翊哲說，申請獎勵建築物應為基隆市境內，建築頂層面積一千平方公尺以下私有建築物，並於今年取得設備登記文件。申請人設置太陽光電發電設備應為「新品」，且須符合經濟部標準檢驗局公告的「台灣高效能太陽光電模組技術規範」。獎勵標準是依裝置容量，每瓩獎勵三千元，不足一瓩部分不予獎勵。單一棟建築物累計獎勵金不得超過卅萬元。

相關資訊可洽詢專線二四二六〇一三〇，相關補助計畫內容及附件，可至基市府工務處網站查詢。

