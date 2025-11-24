北市產後關懷聚焦母乳 產婦心理好受傷

「請把台北市勇敢生育的媽媽，當作是一個『人』看待。她並不是孩子的附屬品。」台北市議員張文潔日前於市議會質詢時指出，現台北市產後關懷作業都與「母乳」綁在一起，沒有將產婦心理健康擺在第一要件。她提到，收到許多陳情，產婦認為在這些關懷服務下，僅僅被視為「行走的人肉子宮」，並指出服務並沒有任何憂鬱量表或是情緒評估，「這樣叫做心理關懷嗎？」衛生局表示，會加強產婦心理評估，特別會研議納入紙本紀錄。

議員質疑缺乏憂鬱量表、情緒評估

張文潔揭露，曾接獲一名產婦陳情，她接到衛生局的關懷電話，卻被強制推銷要餵母乳，即使陳情人已經反映工作場合沒有設有哺乳空間，衛生局卻在電話中告訴產婦「可以在公司直接遮住擠乳」。現在這名陳情人需要持續心理諮商，「我已經失去自我了，我不知道我活著的理由是什麼。我能提供的只有母乳，身心狀況或是個人成就，都沒有人在意了」。

請繼續往下閱讀...

張文潔說明，現在台北市產後關懷流程交由各區健康服務中心聯絡，除了教育訓練外，並無相關守則或是手冊。更何況，這些流程紀錄表格上，九成都在問產後的新生兒與母乳狀況，沒有問到情緒評估、心理評估、睡眠狀況、家暴風險等，更沒有死產引產的高風險辨識，或是國際與台灣通用的愛丁堡產後憂鬱量表（EPDS）。

衛生局︰加強心理評估、訪視教育

對此，衛生局長黃建華表示，產婦心理評估已納入表格中記錄，將持續加強心理評估，同時加強同仁產後關懷的訪視教育，全面關懷產婦身心狀況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法