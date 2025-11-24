去年百人吐瀉 士林溪山里明年10月底接管通水

明年十月底，士林區溪山里、平等里及東山社區，三處共有六八二戶試車通水。（北水處提供）

台北市士林區溪山里去年四月爆發百餘人疑似急性腸胃炎，出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀，採樣水質，發現大腸桿菌群數值偏高，當時市長蔣萬安要求，二〇二六年完成溪山里及平等里自來水接管，台北自來水事業處日前於市政會議專案報告指出，接管規劃包含設置配水池、加壓站等設施，以及調整區域配水管線，解決用水不便的問題，包含新設管線的東山社區在內，明年十月底，三處共有六八二戶試車通水。

平等里、東山社區同步

北水處的「偏遠高地自來水接管計畫」指出，溪山里四〇八戶專案經費二．九二八億元，改善範圍位於至善路三段巷弄，規劃六處配水池、四處加壓站與廿二．六公里長管線；平等里一六七戶專案經費一．三六億元，改善範圍位於平菁街巷弄，有四處配水池、一處加壓站，以及十二．二公里長管線。此外，士林區的東山社區從德行東路三三八巷原延管，新設管線三九八〇公尺，經費五千七百萬元，明年十月底也將試車通水，估一〇七戶受惠。

高地待改善仍有815戶

北水處統計，二〇二三年至二〇二七年投入逾七億元，目標改善士林、內湖、文山、北投和中山區，十八案合計一三八四戶，至今完成四五七戶，至明年將再改善八六〇戶（含溪山、平等里和東山社區）、後年六十七戶。扣除改善中和已編列預算者，全市高地無自來水待改善尚有八一五戶，持續推動未接用自來水地區改善，輔以水車送水因應。

蔣萬安裁示，希望明年能夠順利完成溪山里、平等里及東山社區的自來水接管工作，市府會協助當地居民辦理接水申請，對於管線入宅可能延伸額外費用、對自來水質等疑慮，會請北水處加強了解住戶訴求，提出有說服力的說法和回應。

