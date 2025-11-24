為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運板南線42列車明年底完成改裝 可多載3千人

    2025/11/24 05:30 記者董冠怡／台北報導

    根據台北捷運公司統計，捷運板南線人潮最密集時段集中於上午八點至八點半，並以江子翠站至龍山寺站之間最塞。為舒緩候車人潮，先後祭出各項措施解塞，先是施行跳蛙式停靠，例如從江子翠站發車載客，後又祭出亞東醫院往南港展覽館方向列車於上午八點起加密班距至二分鐘為一班，十一月十日起，又將「二分鐘最密班距」啟動時間提前至七點半，且同步運作空間優化列車政策，目標二〇二六年底完成全車隊四十二部列車改裝，估可多載約三千人。

    2分鐘班距 提前至7點半

    板南線為台北捷運系統運量最高的路線，十一月平日晨峰七點至九點運量約十一．二萬人次，昏峰五點至七點運量約十四．七萬人次，平日上午七點半至八點半，板南線亞東醫院站至龍山寺站區段間，進站人數多達三萬六千人，人潮最密集時段集中於八點至八點半，並以江子翠站至龍山寺站之間最塞。

    台北捷運公司指出，改裝一部空間優化列車，費時一個月至一個半月，現階段已完成七部，目標全車隊四十二部明年底完成改裝後，以一部可多載七十二人計算，估可提升三〇二四人的運能。

    記者觀察發現，隨著板南線周邊高樓大廈越蓋越多，以及跨縣市捷運串聯，交通便利吸引大量人流進駐，通勤數量節節攀升，加劇該路線載客負荷。

    面對尖峰班距已縮短至二分鐘一班加強疏運，已達該路線系統設計及軟硬體設備限制條件下最小班距，無法再增加班次或縮短班距，空間優化列車的政策依然效果有限。

