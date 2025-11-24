捷運板南線擠爆拆柱撤椅 民怨無感

鄰近車門處的黃色手拉環，調降六公分，個子嬌小者可使用。（記者董冠怡攝）

個子嬌小者拉不到橫桿、拉環又沒柱可靠 只能夾在人群中搖晃到站

在台北不僅開車塞，連搭捷運都很塞！台北捷運板南線上下班尖峰時段每天塞爆，繼調整班距為每二分鐘一班仍很塞，台北捷運公司自今年八月起陸續拆除七部列車、共二十八車廂的中央立柱與部分座椅，引發民怨，記者實地訪問乘客，矮個子民眾不滿被歧視拉不到橫桿、拉環又沒柱可靠，只能夾在人群中搖晃到站，新北民眾有人不滿座位少難搶位，也質疑根本無法解決問題，有人則稱至少多一點擠上車的機會，可以不遲到。

移除15％座位 鄰門處手拉環調降

台北捷運板南線尖峰時段每二分鐘一班，已達最密班距，但月台、車廂依然塞爆，「不要再擠了！」已成通勤族習以為常的景象。北捷八月起陸續推出七部「空間優化列車」疏運，改裝項目包含移除十五％座位數，一部車改裝前有三五二個座位，移除五十四個，保留二九八個，優先席維持不變；移除第二節至第五節車廂中央立柱，每節車廂車門處上方新增六個橫向扶桿，車側及座椅也增設扶手；鄰近車門處的一四四個手拉環調降六公分，並以黃色吊帶區別。每部車可多載七十二人，現七部改裝上線，累計可多載五〇四人。

座位變少 搶位子恐引發更多衝突

記者實地搭乘板南線列車並隨機訪問乘客，王姓旅客說，本來就很難搶到座位，座位少了互搶座位恐引發更多口角衝突，「拆椅子空間會多很多嗎？就算拆了，可站空間感覺也差不多」。

蔡姓民眾認為，拆除立柱會減少支撐點，當車輛啟動或停下、或有行李箱要顧時，容易踉蹌跌倒，撞到或壓在其他乘客身上，感慨「自己個子嬌小，光要勾到拉環都有困難，無處可抓時，也只能把其他乘客當人肉立柱」。

也有旅客質疑空間優化列車的效益不大。每天從新埔站搭板南線上學的學生指出，往南港方向排隊人潮，都已把月台佔滿，即便拆柱拆座椅挪出一些空間，但仍無法有效改善塞爆現況。鄭姓乘客也提到，「中央立柱拆與不拆根本無感，人還是一樣爆炸多，有拉環也不一定能拉得到」，經常看到有人的隨身物品被車門夾到，質疑市府只做這些不足以根本解決問題的方法，是治標不治本。

有人贊成 稱至少多一點擠上車機會

但也有支持拆除者，主要都是從頂埔站至龍山寺站區間上車，欲往南港方向的通勤族。劉姓乘客表示，早上七點四十分從龍山寺站上車，如不「硬擠」就要再等一至二班。

另一名老師也說，由於板橋、新埔與江子翠站都有大批人潮「剛塞上去」，在龍山寺站上一定擠，「真的非常痛苦！」因此贊成車廂空間優化，多一點站立空間，至少多一點擠上車的機會。

捷運空間優化列車拆除中央立柱後，只剩四個拉環跟橫桿。（記者董冠怡攝）

身高一五三公分乘客需踮腳尖，才能抓到靠近天花板的橫桿。（記者董冠怡攝）

板南線忠孝新生站是轉乘大站，通勤尖峰人來人往。（記者董冠怡攝）

