安捷航空醫療後送專機去年爆胎 運安會要求強化「疑似重落地」通報

安捷航空承攬金門空中緊急醫療後送服務，保障離島急重症居民的照護權益。（資料照，安捷航空提供）

二〇二四年十一月金門醫療後送專機飛返金門機場爆胎，疑是「機身有結構損害」。國家運輸安全調查委員會建議，應加強「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現損害。執飛的安捷航空說明，已提高檢查頻率，明訂重落地檢查標準，並強化夜間落地訓練。

安捷航空去年十一月四日晚間飛返金門備勤，落地時左主輪爆胎，未釀傷亡。隔天，機務人員拆除左起落架箱梁整流罩，發現機身外蒙皮變形，七顆鉚釘斷裂；再隔兩天拆除機身內牆板，發現機身框架變形。

運安會近日發布調查報告，駕駛員可能在蹬舵操作中觸動左煞車踏板，導致胎面於跑道拖行時磨穿爆胎。機體結構損傷則可能是觸地時衝擊力超出負載能力，但安捷事故前未檢查受損部位，無法排除過去飛航造成損害的可能性。

運安會表示，安捷「疑似重落地」評估機制仰賴操作人員主動提報，建議民航局督導安捷強化監控與通報機制，也建議安捷提升駕駛落地熟練度。

對此，安捷說明，已依主管機關指示，去年十一月底起追蹤每架次數據，設定重落地警戒值；機身檢查頻率從每五五〇小時一次，縮短為二五〇小時一次，並完成駕駛員夜間落地強化訓練。

民航局飛航標準組長王富民說明，安捷已明訂重落地檢查標準，並解析每架次飛航資料，於每月會議中提報。

