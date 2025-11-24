東北季風今晚增強 週三中部以北探14度

東北季風減弱，昨全台溫度回升，中央氣象署預報，今天晚間東北季風增強，北台灣轉涼，週三中部以北探14度。（記者林正堃攝）

東北季風今晚開始增強，北台灣氣溫下降，中南部日夜溫差大。中央氣象署預報，週三清晨最冷，中部以北、東北部十四至十六度，其他地區十七至十八度。週六氣溫稍有回升，隔天新一波東北季風報到再降溫。

中南部溫差大 週六略回溫

預報員張承傳表示，今天各地白天廿六至廿九度，部分地區可達卅度，不過早晚偏涼約十七至十九度，北台灣晚間東北季風開始增強，下探十六度。

請繼續往下閱讀...

週二至週五，北部白天廿一至廿三度，早晚十五至十七度；中南部白天廿五至廿七度，早晚十五至十八度；花東白天廿三至廿五度，早晚十七至十八度。

下週日東北季風報到又降溫

週六東北季風減弱，氣溫略回升。北部白天廿四度、中南部廿七至廿八度，花東廿四至廿六度。下週日另一波東北季風增強，白天溫度變化不大，但早晚再降溫，中部以北、東北部十四至十六度，南部十八度。

今基隆北海岸、大台北、宜蘭局部短暫雨，花東、恆春半島零星降雨，晚起桃竹苗局部降雨。

週二水氣減少，東半部局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、恆春半島零星雨；週三至週五水氣增加，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨。週末兩天水氣少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法