化粧品驗出蘇丹色素 第2批檢驗今出爐／追出12家製造業者 已通知預防性下架

專家示警，蘇丹4號屬工業染料，摻入化妝品最大的風險是「護唇產品被吃進肚子」，一旦從口部或唇部製品誤食，經腸道代謝後可能產生致癌化學物質。

國內首度爆出化粧品中含有禁用色素「蘇丹四號」。衛福部長石崇良指出，經食藥署追查原料流向，有十四家業者進貨相關原料，排除其中二家業者為代理商，共十二家業者進行產品製造，已通知業者預防性下架，並由衛生局進一步調查、陸續檢驗，第二批檢驗結果預計今日會有初步結果。

食藥署副署長王德原指出，食藥署今年十月底發現，有中國化粧品使用到新加坡公司生產、疑似含有禁用色素蘇丹四號的原料，食藥署也在本月四日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，食藥署也同步對國內網路平台販售、疑似中國問題產品展開抽驗。

亦鴻企業3批原料檢出

王德原說，綠藤生物科技公司於十二日主動通報，該業者生產的護唇油產品中，疑似檢出蘇丹四號，經食藥署確認，確實含有禁用色素，十七日食藥署透過抽驗於一件中國生產的卸妝膏產品中檢出蘇丹色素四號，立即要求網路平台全面下架問題產品，並移請地方衛生局裁處。

為確認原料流向，食藥署十九日會同轄區衛生局前往原料進口商「亦鴻企業公司」稽查，並當場查扣、封存五批該公司自新加坡輸入的疑似問題紅色複方原料，要求業者不得再供應、移動或使用，而遭查扣的五批原料中，有三批檢出蘇丹四號。

未經確認安全不得販售

王德原表示，食藥署廿日要求公司提供下游業者資訊，並要求下游業者在四十八小時內完成清查並回報使用情況，且未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售，另食藥署也函請財政部關務署提供輸入報關資料，確認是否有其他業者輸入同一新加坡公司生產的原料。

石崇良昨日進一步指出，經查亦鴻企業公司提供的下游業者資訊，計有十四家業者購買相關原料，扣除兩家未在台販售，共有十二家國內化粧品業者列入清查，食藥署也持續進行檢驗，確認原料及受影響產品的蘇丹色素含量。

石崇良表示，第二批檢驗結果預計今日會有初步結果，一有新的進度，就會對外進行說明。

