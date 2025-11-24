風光無限 單車環島2號線明年上路／交部規劃串聯地方景點、完善路網 向國際推廣

十六條多元路線之一「日月潭路線」，被CNN譽為全球十大最美的自行車路線。環潭一周約三十公里，以絕佳自然風光著稱。（觀光署提供）

台灣自行車產業享譽全球，加上地形及風景多元豐富，自行車活動盛行，不少人把騎車環島列為人生清單。交通部繼二〇一五年底完成「環島一號線」後，正積極規劃「環島二號線」，目標二〇二六年推出，著重特色景點、地方景緻，向國際推廣。

我國的環島自行車路網，主線「環島一號線」全長約九六一公里，以台一線與台九線為主軸，於二〇一五年底通車，每隔約廿公里就有一處補給站，另設有廿五條環島支線、十四條連絡線，總計二六九〇公里。部分路段串接不順暢，例如河堤轉一般道路出現高低差，增加騎乘風險。

為完善自行車路網，交通部成立推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，第一期二〇二〇至二〇二三年，經費廿六．一九億；第二期二〇二四至二〇二七年，經費五十七．七五億，共斥資八十三．九四億元，改善自行車道環境，並規劃二〇二六年推出「環島二號線」。

第一期計畫已執行完畢，優化環島自行車路網一〇二八．三公里，並於國家風景區新增十六條多元路線。第二期改善路網環境，包括縫補台二線淡水至石城段的斷鏈路段、新北八里串聯桃園觀音濱海自行車道路廊。其中廿四．二八億補助地方政府，改善轄區內自行車路線。

宜蘭到苗栗段緊貼海岸線

交通部政次陳彥伯表示，環島一號線多位於省道，講求快速環島，適合想要挑戰自我的愛好者；環島二號線著重特色景點、地方景緻，預計串聯環島支線、替代路線、連絡線、多元路線等，朝國際推廣。

二號線路線尚未定案，但據了解初步規劃，宜蘭到苗栗段將緊貼海岸線，騎士會經過衝浪勝地外澳沙灘、極東點三貂角燈塔、和平島、極北點富貴角燈塔，欣賞一望無際海景。

台中至屏東騎進特色景點

桃竹苗段納入新屋綠色走廊，並接至「北台灣最美自行車道」新竹十七公里海岸自行車道，沿途經南寮漁港、魚鱗天梯、香山濕地賞蟹步道等，有吃有玩也有景。

台中至屏東段串接甲后稻香多元自行車路線、綠空廊道、卦山鳳茶多元路線、水圳綠道、黃金海岸、茄萣、彌陀、屏東鐵路自行車道等，田園景緻、茶園風光、水圳地景、鐵路風情、落日餘暉盡收眼底。

花東段主要走花東縱谷，行經馬到成功、卓富、板塊騎遇、洄瀾漫波等路線，騎士可感受縱谷山水及東台灣熱情。

