1棵樹埋逾20個先人 嘉市樹葬挨批不友善

嘉義市殯葬所樹葬區一棵樹下挖逾20個樹穴，市議員傅大偉認為空間太擠，建議應擴充樹葬範圍。（記者王善嬿攝）

嘉義市殯葬管理所樹葬區遭質疑每棵樹劃設一至三圈不等、每圈十餘個樹穴，一棵樹最多葬埋逾廿個先人，且樹木間距離僅約四公尺，挨批先人安息空間「太擠」、「不友善」，還不利樹木生長。殯葬所長凃喬齡回應說，樹葬區每棵樹下的樹穴，係以同心圓方式逐圈往外增加穴位，並非同一樹穴上再挖再葬；若夏天高溫才可能導致有樹木枯萎情形，一旦樹木枯萎則會再重新種植。

議員傅大偉日前質詢說，璞真園第一樹葬區的樹，生長緩慢、樹幹纖細，殯葬所解釋因鄰近火化場、熱度高所致，後來又開闢如意園第二樹葬區，但每棵樹畫二至三圈、每圈十餘個樹穴，有部分樹木已挖三圈，等同葬埋逾廿個先人；先人樹葬的骨灰鈣、磷等物質雖成為土壤自然養分，卻也可能造成樹木「營養過剩」，難生長成蔭，建議市府儘快規劃第三樹葬區，同時擴充禮儀廳、納骨塔設施。

請繼續往下閱讀...

市府民政處長林家緯表示，樹葬區原僅四九二個穴位，近年已增為二九六一個，第二樹葬區範圍遼闊，預估可擴充到四千個穴位；樹葬理念為「不立碑、不立墓」，讓先人骨灰回歸自然，土地循環永續利用。

林家緯說，殯葬園區位於嘉縣的山坡地，園區目前主要道路可到達的地方及可利用空間已趨於飽和，尚無大型開發計畫；現正辦理殯葬園區聯外道路拓寬與新闢第三期工程，已同步進行先期規劃評估，勘查適合地點，作為未來殯葬設施與相關服務拓展空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法