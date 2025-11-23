為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1棵樹埋逾20個先人 嘉市樹葬挨批不友善

    2025/11/23 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市殯葬所樹葬區一棵樹下挖逾20個樹穴，市議員傅大偉認為空間太擠，建議應擴充樹葬範圍。（記者王善嬿攝）

    嘉義市殯葬所樹葬區一棵樹下挖逾20個樹穴，市議員傅大偉認為空間太擠，建議應擴充樹葬範圍。（記者王善嬿攝）

    嘉義市殯葬管理所樹葬區遭質疑每棵樹劃設一至三圈不等、每圈十餘個樹穴，一棵樹最多葬埋逾廿個先人，且樹木間距離僅約四公尺，挨批先人安息空間「太擠」、「不友善」，還不利樹木生長。殯葬所長凃喬齡回應說，樹葬區每棵樹下的樹穴，係以同心圓方式逐圈往外增加穴位，並非同一樹穴上再挖再葬；若夏天高溫才可能導致有樹木枯萎情形，一旦樹木枯萎則會再重新種植。

    議員傅大偉日前質詢說，璞真園第一樹葬區的樹，生長緩慢、樹幹纖細，殯葬所解釋因鄰近火化場、熱度高所致，後來又開闢如意園第二樹葬區，但每棵樹畫二至三圈、每圈十餘個樹穴，有部分樹木已挖三圈，等同葬埋逾廿個先人；先人樹葬的骨灰鈣、磷等物質雖成為土壤自然養分，卻也可能造成樹木「營養過剩」，難生長成蔭，建議市府儘快規劃第三樹葬區，同時擴充禮儀廳、納骨塔設施。

    市府民政處長林家緯表示，樹葬區原僅四九二個穴位，近年已增為二九六一個，第二樹葬區範圍遼闊，預估可擴充到四千個穴位；樹葬理念為「不立碑、不立墓」，讓先人骨灰回歸自然，土地循環永續利用。

    林家緯說，殯葬園區位於嘉縣的山坡地，園區目前主要道路可到達的地方及可利用空間已趨於飽和，尚無大型開發計畫；現正辦理殯葬園區聯外道路拓寬與新闢第三期工程，已同步進行先期規劃評估，勘查適合地點，作為未來殯葬設施與相關服務拓展空間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播