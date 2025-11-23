古坑廖鴻瑞1500萬購地 捐社區蓋食農教育園區

在地餐飲業者廖鴻瑞無償捐出半公頃土地，給華南社區作食農教育推廣園區。（記者李文德攝）

雲林縣古坑鄉華南社區推動食農教育導覽逾十年，已成為金牌農村，隨著導覽人數增加，社區欲擴大規模，在地業者廖鴻瑞得知自掏腰包花費一千五百萬元購置半公頃土地，無償捐出給社區規劃為「華南食農教育園區天空之夜基地」，現已正式啟用。他開心地說「讓社區共好很有意義」。

食農教育串聯地方產業 帶動青年返鄉

華南社區因人口快速外移，二十年前一度傳有滅村風險，社區與當地的華南國小一同以食農教育作為發展核心，重新串聯起地方產業，帶動青年返鄉投入發展。

每月參觀人數上千人 規劃擴大場域

社區專案督導賴雅玫指出，推動食農教育導覽超過十年，帶領民眾走入當地認識在地產業，了解農產來源再到手作體驗，多年來由在地大李茶行老闆李明璋，無償提供一公頃大的「石梯田書屋」作為食農教育場域。隨著食農教育流行，原本每個月僅有一場次導覽，目前每個月上看七至八場預約，人數規模達上千人，成果亮眼，因此規劃擴大場域。

社區因食農教育重生 廖盡分心力

經營「天空之夜養生泡腳咖啡」的廖鴻瑞也決定自掏腰包、花費一千五百萬元買下店旁半公頃土地，無償供社區做食農園區。他說，九年前從業務轉入華南經營咖啡廳，看見社區因食農教育而獲得重生，深受感動，因此願盡分心力，社區共好才顯得有意義。

社區發展協會理事長劉清極表示，園區在社區年度盛事「謝天祭」宣告正式啟用，設有產品展售中心、食農體驗區、香草園、停車場及公共廁所，加上海拔四百多公尺，可以俯瞰雲嘉美景，盼未來透過更完整深度體驗，讓更多人看見華南。

