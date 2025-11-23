台灣府城大東門、大南門 啟動修復

大南門甕城是全台唯一仍保留此構造的城門。 （記者洪瑞琴攝）

台南副市長葉澤山主持動土 總經費5560萬 預計2028年1月完工

距上次整修已半世紀的國定古蹟台灣府城大東門、大南門，昨天再啟動修復工程，總經費五五六〇萬元，預計二〇二八年一月完工。這不只是修建古蹟，而是在修復城市記憶，讓老城門能以更安全、完整面貌陪伴台南。

將提升結構安全 重現歷史風貌

台南市副市長葉澤山主持修復動土，他表示，大東門、大南門是府城歷史空間的重要象徵，自清代以來承載著台南城市發展脈絡，也是許多市民的生活記憶與文化情感所在。這次工程希望提升結構安全、改善環境品質，也能重現歷史風貌。

修復後推動文化永續與觀光發展

葉澤山強調，古蹟是台南城市品牌的重要資產，修復後能進一步推動文化永續與觀光發展。這不僅是城市文化再生的重要節點，也將成為國際旅客認識台南的重要入口。

大南門保留外護月城 全台唯一

大東門與大南門建於清雍正三年（西元一七二五），是木柵時期七座城門之一。道光十六年（一八三五年）因軍事需求，大南門增建外護月城（甕城），成為全台唯一仍保留外護月城構造的城門，具有獨特的歷史地位。兩座城門在一九八五年被列為三級古蹟，二〇二三年文化部更將其與周邊城垣殘蹟納入國定古蹟「兌悅門」範圍，凸顯其保存價值。

台南市文資處處長陳思瑀表示，目前城門由石砌門座與上層城樓構成，城樓部分是一九七五年整修時以鋼筋混凝土重建。多年來因風雨與地震影響，大東門、大南門出現屋頂滲漏、混凝土開裂、鋼筋鏽蝕等問題，其中大東門甚至有混凝土與屋瓦剝落，已對結構與參觀安全造成威脅，全面修復顯得迫切。

陳思瑀說，自二〇二二年啟動調查研究與修復規劃，這次工程經費文化部補助六十五％、市府負擔卅五％，以「確保結構安全、重現歷史風貌、提升周邊環境」為主軸，將從建物本體、材料、排水、環境動線等面向全面改善，兼顧古蹟原貌與當代使用需求。工程也會依據不同材料與構件進行細部修補與加固，避免對歷史本體造成二次損傷。

台灣府城大南門將展開古蹟修復工程。 （記者洪瑞琴攝）

台灣府城大東門將展開古蹟修復工程。 （記者洪瑞琴攝）

