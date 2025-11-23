北市路面標線顏色達7種 民眾霧煞煞

議員陳宥丞指出，北市有各種顏色標線、鋪面，設立法源、罰則等又不一，讓民眾霧煞煞。 （陳宥丞提供）

台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線、鋪面顏色多達七種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民霧煞煞，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。

陳宥丞表示，台北市目前標線、鋪面顏色複雜，至少有白色、黃色、紅色、粉紅色（行穿線底色）、藍色（行人友善區）、紫色（行人優先區）、綠色等七種顏色，這類標線複雜又不見得具有強制力，質疑是否真能幫助交通改善？他舉例，如台北市推動「行人友善區」，提供行人無障礙步行環境並管制車輛使用，但無罰則；由中央推動的「行人優先區」，行人可於道路全寬通行、速限廿公里並禁止按鳴喇叭，但有罰則能開罰。

陳姓民眾表示，現代交通路況越來越複雜，標線也更多，但這對用路人都是負擔，如再因地設置不同顏色標線等，只會更加讓人困惑，應該要有統一、簡單、清晰的標線，才是最適合。

