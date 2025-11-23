北市未禮讓行人開罰 撤單率近3成

去年申訴率列第一 交大︰已有複審機制 會再嚴謹執法

台灣曾被外媒形容是「行人地獄」，中央針對未禮讓行人提高罰則，台北市議員汪志冰發現，北市各項交通罰單中，去年起「未減速慢行禮讓行人」申訴率異軍突起一舉奪冠，撤單率高達近三成，這凸顯用路人與執法單位對於「停、讓」存在不小的認知差距和誤判空間。北市交通大隊長陳立祺表示，停讓行人判斷精準度不如闖紅燈等，交大已有複審機制，會再要求更加嚴謹執法。

用路人與執法單位 存在認知差距

交大表示，民眾檢舉所附的影像若秒數不足、畫面模糊等，無法證明駕駛有無違規，警方將不會逕行舉發。另「不禮讓行人」撤單率高的三大情況，一是車輛應距離行人三個枕木紋，如果差距微小會從寬認定沒違規；二是有時車輛先抵達行穿線，行人才踏上行穿線或步伐快速，使駕駛來不及反應；三是駕駛可能被左右來車等遮蔽物擋住視線，以致於沒看到行人。

車輛比行人先抵行穿線 較難反應

汪志冰表示，有民眾向她陳情指，行經路口時判斷行人站在庇護島內未踏入行穿線，行駛經過卻遭員警攔下，依未完全停駛禮讓行人開罰六千元。經服務處審視交通大隊提供影片後，發現陳情人並無違規，也成功申訴撤單，此類狀況屢見不鮮。

她指出，台北市交通裁決所二〇二〇年至二〇二四年統計，北市前十大汽機車違規案年均一〇六萬多件，年均申訴約一．九萬件，但前兩年都超過二．二萬件，申訴數量越來越多，另撤單率也有攀升情形。當中，「未減速慢行禮讓行人」去年撤單率高達近三成，可見用路人對於和行人間「停、讓」定義與執法單位有著不小的認知差距。

停讓行人判斷度 不如闖紅燈精準

陳立祺指出，交大對於開單非常嚴謹，也有第二次複審機制，不過因為不禮讓行人不像闖紅燈或超速一翻兩瞪眼，判斷上精準度有差，會再要求舉發和申訴過程更嚴謹；也會發函警政署，盼能提供更明確標準，讓同仁比較好執法。

