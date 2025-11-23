為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市未禮讓行人開罰 撤單率近3成

    2025/11/23 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    去年申訴率列第一 交大︰已有複審機制 會再嚴謹執法

    台灣曾被外媒形容是「行人地獄」，中央針對未禮讓行人提高罰則，台北市議員汪志冰發現，北市各項交通罰單中，去年起「未減速慢行禮讓行人」申訴率異軍突起一舉奪冠，撤單率高達近三成，這凸顯用路人與執法單位對於「停、讓」存在不小的認知差距和誤判空間。北市交通大隊長陳立祺表示，停讓行人判斷精準度不如闖紅燈等，交大已有複審機制，會再要求更加嚴謹執法。

    用路人與執法單位 存在認知差距

    交大表示，民眾檢舉所附的影像若秒數不足、畫面模糊等，無法證明駕駛有無違規，警方將不會逕行舉發。另「不禮讓行人」撤單率高的三大情況，一是車輛應距離行人三個枕木紋，如果差距微小會從寬認定沒違規；二是有時車輛先抵達行穿線，行人才踏上行穿線或步伐快速，使駕駛來不及反應；三是駕駛可能被左右來車等遮蔽物擋住視線，以致於沒看到行人。

    車輛比行人先抵行穿線 較難反應

    汪志冰表示，有民眾向她陳情指，行經路口時判斷行人站在庇護島內未踏入行穿線，行駛經過卻遭員警攔下，依未完全停駛禮讓行人開罰六千元。經服務處審視交通大隊提供影片後，發現陳情人並無違規，也成功申訴撤單，此類狀況屢見不鮮。

    她指出，台北市交通裁決所二〇二〇年至二〇二四年統計，北市前十大汽機車違規案年均一〇六萬多件，年均申訴約一．九萬件，但前兩年都超過二．二萬件，申訴數量越來越多，另撤單率也有攀升情形。當中，「未減速慢行禮讓行人」去年撤單率高達近三成，可見用路人對於和行人間「停、讓」定義與執法單位有著不小的認知差距。

    停讓行人判斷度 不如闖紅燈精準

    陳立祺指出，交大對於開單非常嚴謹，也有第二次複審機制，不過因為不禮讓行人不像闖紅燈或超速一翻兩瞪眼，判斷上精準度有差，會再要求舉發和申訴過程更嚴謹；也會發函警政署，盼能提供更明確標準，讓同仁比較好執法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播