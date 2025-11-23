台北解說牌 文化工作者︰要「多點位」設置

記者孫唯容／專題報導

台北市政府推動「台北文化小旅行」，目前已建置一〇〇處文化點，設計出卅七條遊程，透過多語言官網與影音推廣給民眾。不過，根據記者實地走訪發現，文化點內的解說牌「找不到」，即便有設置，解說牌的尺寸也很迷你，難以第一時間就被看見。沐育文化執行長施景耀建議，大範圍文化點的QR Code解說牌，不能只設立在一處，要「多點位」設置，讓解說牌更有機會被看見。

沐育文化執行長︰要讓解說有機會被看見

從小在萬華地區長大，並長年帶領各地遊客於萬華各景點導覽的沐育文化執行長施景耀表示，市府主推的文化小旅行的行銷方向是走「線上」，該方式也適合新興的觀光客，多語言官網也有助於推動觀光。

請繼續往下閱讀...

文化局︰以維護景觀、減少干擾為原則

施景耀說明，能理解市府在設置解說牌，確實會遇到難點，像是華江整宅、萬華茶室文化老街這種大範圍的文化點，就很難有主要的入口，不過面對該情況，QR Code解說牌不能只設立在一處，要「多點位」設置，不少國外景區，隨意走幾步都可以看到QR Code解說牌，讓旅客不管從何處找到文化點，都能從線下連結到線上閱讀文化解說。

文化局表示，文化小旅行景點設置解說牌以維護景觀、減少視覺干擾為原則，採用較簡約方式設置。同時也鼓勵民眾可透過文化小旅行官網查詢相關資訊，以更方便的方式取得完整內容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法