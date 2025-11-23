為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際IP活動氾濫 失去竹市文化特色

    2025/11/23 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府舉辦國際IP活動太氾濫？市議員施乃如批對城市行銷效益有限，且失去在地文化城市特色。（記者洪美秀攝）

    新竹市府舉辦國際IP活動太氾濫？市議員施乃如批對城市行銷效益有限，且失去在地文化城市特色。（記者洪美秀攝）

    城市行銷效益有限 再辦相同活動 只是浪費公帑

    新竹市府近三年頻繁與國際IP人偶合作舉辦活動，從海綿寶寶派大星到三麗鷗、再到航海王、麵包超人，市議員施乃如稱市府舉辦各種國際IP活動太氾濫，反失去新竹市的城市文化特色，再者新竹購物節今年仍有很多商家不願參加，且再次與百貨公司週年慶合辦，都無助提振城市觀光形象與經濟效益，明年城銷處暴增九千多萬活動經費，觀光行銷經費預算達兩億多，如果又是與今年相同辦國際IP類似活動，只是不斷浪費公帑。

    市府：統計顯示 已帶來人潮與商家

    市府回應，國際IP活動都以結合城市景點串聯任務為主，活動除可看IP，更可走訪城市街頭、認識竹市特色。國際IP是引流工具，目的是提升城市能見度、吸引外地客群，各項人流統計都顯示確實帶來人潮與商家，且讓外地遊客更理解在地文化及城市紋理。

    今年購物節也推出多元行銷策略，像是市場專屬抵用券，鎖定傳統市場、夜市、市集，都達吸引民眾消費效益，少數傳統市場攤商未納入抵用券及購物節活動，市府尊重市場委外營運團隊經營機制，會持續與各市場團隊溝通。目前購物節登錄金額已突破卅億元，活動仍持續開放意願商家自由申請報名並成為特約店家，藉此刺激買氣。

    施乃如：今年購物節 市府推廣不足

    施乃如提到，市府這幾年辦活動就是沾國際IP已有的知名度，未能呈現竹市在地文化特色，國際IP活動過於氾濫，反失去城市形象，更是市府便宜行事的行銷作法。而新竹購物節今年雖納入傳統市場及店家，但像竹蓮市場攤商仍未參與購物節活動，凸顯市府的行銷推廣仍待加強。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播