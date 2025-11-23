為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園三聖路延伸台一線 估明年8月動工

    2025/11/23 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    明倫三聖宮位於虎頭山上，前往三聖宮，只能從虎頭山三聖路上山。（記者謝武雄攝）

    明倫三聖宮位於虎頭山上，前往三聖宮，只能從虎頭山三聖路上山。（記者謝武雄攝）

    桃園市虎頭山風景特定區三聖路延伸至台一線長壽路工程，市府二〇二一年核定全長一〇四〇公尺，總經費五．八億元，已舉辦兩次公聽會並完成協議價購，預計明年三月完成編製徵收計畫書，九月前完成土地徵收、道路工程設計等作業，旋即動工。

    市府工務局長汪在宙表示，三聖路跨龜山區、桃園區，是民眾前往虎頭山遊憩及到明倫三聖宮參拜的要道，到達三聖宮旁，形成無尾巷的囊底路段，車輛迴轉不易，常出現壅塞，多年來地方心聲都盼能改善，因都市計畫道路僅三百公尺，其餘七四〇公尺道路用地，要進行道路定線及地目變更，才能辦理土地取得作業。

    市議會國民黨團總召林政賢說，虎頭山是桃園市民的後花園，不分平日、假日都有登山客，車輛開抵三聖宮前空地就得迴轉，車流在此打結、回堵，鄉親早有呼籲打通到台一線。

    民進黨黨團總召李宗豪表示，明倫三聖宮是龜山重要的信仰中心，但民眾參拜、派出所安排巡邏，卻須繞進桃園區從虎頭山公園旁的成功路轉三聖路上山，相當不便，一旦打通後，可以從龜山區長壽路（靠近光峰路）連接三聖路，也可作為台一線替代道路。

    市府新建工程處長呂紹霖說，三聖路延伸至台一線長壽路工程，計畫用地橫跨林口特定區與龜山都市計畫保護區，範圍西起虎頭山公園，東經明倫三聖宮南方，蜿蜒往東北後，向南銜接長壽路，預拓路寬為廿公尺道路，配置六．五公尺快車道、八公尺混合車道及五．五公尺人行步道，解決區域交通窘況。

