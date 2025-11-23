為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    富岡鐵道藝術生活節 卓揆搭「藍皮解憂號」開幕

    2025/11/23 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    行政院長卓榮泰（左四）、桃園市長張善政（左五）出席開幕活動。（記者周敏鴻攝）

    卓榮泰盼各站也推出自己的文化、故事 活絡鐵道觀光 推升內需

    「二〇二五富岡鐵道藝術生活節」昨在桃園市楊梅區富岡火車站前熱鬧登場，行政院長卓榮泰由桃園市長張善政陪同，從桃園火車站搭乘「藍皮解憂號」觀光列車到富岡站出席開幕活動，卓揆打趣地說這趟對他而言是「難得解憂好」，期許這個活動模式未來在其他車站都嘗試性推動，讓站站有文化、有故事，積極發展鐵道觀光，成為台灣與國際連結的重要部分。

    主打「懷舊時光」、展示「總統花車」

    富岡鐵道藝術生活節進行到十二月七日，以「懷舊時光」為主軸，除延續去年藍皮解憂號觀光列車，還有「SA32820總統花車」與「藍寶寶DR系列柴油列車」展示，及EMU500列車演出的「來去富岡」移動劇場，富岡街區有藝術展演、美食、手作市集等。

    張善政的祖父曾是台鐵的台北站長、卓榮泰的祖父是台中站長，讓他們驚呼是「非常有趣的緣分」，卓揆說，與台鐵淵源頗深，讓他主動要求前來參加活動，除了走訪富岡機廠，也要感謝台鐵員工照顧好車頭、車廂，讓每一部火車安全運送每一位旅客。

    卓指列車觀光最沒有污染 效益最高

    「明年中央政府推升內需是重大目標，後關稅時代要把內需拉起來，經濟才能持續成長。」卓榮泰強調，推升內需的重要一環就是發展觀光，須以四種方式吸引外國觀光客，第一是「會展經濟」，如大型電腦展；第二是「國際會議經濟」，如四大社團來台灣召開國際性會議；第三是「演唱會經濟」，推廣到各縣市舉辦；第四是「國際體育賽事經濟」。

    卓揆認為，串連四個「經濟」的最佳方式就是鐵道觀光，以台鐵為例，各種觀光列車推出鐵道全餐，可吸引國內外鐵道迷，是在高科技產業、生技產業之外，拉抬內需最沒有污染、效益最高的方式。

    可從桃園站搭藍皮解憂號到富岡站

    張善政說，富岡鐵道藝術生活節連續三個週末在富岡站盛大舉辦，喜歡鐵道藝術的民眾，不要錯過從桃園站搭乘藍皮解憂號到富岡站的機會，順道前往楊梅休閒農業區走訪「仙草嘉年華」，欣賞整片紫色的仙草花，相信是闔家出遊的最佳選擇。

    「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕活動的精彩表演吸引許多民眾觀賞。（記者周敏鴻攝）

