苗140縣道苑裡段 明年春節後拓寬

素有苗栗縣「南橫公路」之稱的一四〇縣道，位於苑裡鎮路段因部分與台中市工業區相鄰，且鄰近福爾摩沙高速公路苑裡交流道，車流量大，地方期盼拓寬，經交通部核定補助約三．六億元經費；苗縣府交通工務處指出，工程案已標出，預計明年農曆春節後動工。

交部補助3.6億 闢建雙向4車道

苗栗縣政府交通工務處表示，一四〇縣道西起苑裡鎮西濱快速道路口，東至卓蘭鎮白布帆地區，是苗栗縣南端主要幹線；計畫拓寬範圍位於一四〇縣道與苗四七之一線交叉口苑南陸橋（二．八七公里）起，至一四〇縣道與福爾摩沙高速公路交會路口（五．四七公里）止，全長共二．六公里路。另外，工程案將拆除拓寬路段五座台電公司所有的超高壓電塔。

一四〇縣道可連接台一、台三、台十三線與西濱快速道路和國道，且鄰近台中市，可說是苗栗縣南端橫向最重要縣道。預計將道路拓寬至二十公尺，採雙向四車道配置，藉以紓解車流，強化地方路網結構。

地方人士長期反映，該路段因大量車流來往行經福高苑裡交流道與苑南陸橋間，加上鄰近日南工業區，每逢上下班時間，常造成後方車輛回堵狀況。

因一四〇縣道為重要交通幹道，工程案近期標出，為避免影響春節時返鄉車潮，苗縣府估計於明年農曆春節後動工。

此外，雪霸國家公園管理處將進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道九．一七至十一．三公里段瀝青路面刨鋪及排水改善工程，預計廿七日至十二月十二日每日上午八點至下午六點施工，屆時將全面封閉道路，請遊客注意改道。

