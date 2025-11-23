彰化天眼監控燒稻草 取締告發變多

彰化縣AI智能煙霧辨識系統24小時偵測通報，發現異常旋即會同警力到場取締。（環保局提供）

隨著二期稻作即將進入收割期，彰化縣AI智能煙霧辨識系統廿四小時偵測通報，藉由俗稱「天眼」錄影監控露天燃燒稻草情形，經由AI運算判斷煙霧，發現偷燒，稽查人員即會同警方到場取締，系統從去年一支擴增到今年五支，分別部署在溪州焚化廠、線西、二林、田中、埔心，今年一到十月，AI判煙件數降了一半，代表燒的人變少，取締告發則成長約一成，顯示被抓到的人變多，發揮成效。

全縣首具AI智能煙霧辨識系統自動偵測通報，去年三月裝置在溪州焚化廠一二一公尺高煙囪上，加強查核下，促使今年AI判煙數三二二件，較去年六六四件減半，今年取締告發件數一七八件，較去年同期一五八件增加。

環保局長江培根指出，民眾知道四周環境有「天眼」緊盯，不敢亂燒稻草，有警示嚇阻的功能。同時隨著AI運算功能強化，判斷精準率提高，可修正一開始如反光或非煙霧的件數，更加精準掌握露天燃燒稻草，才使得判煙件數下降，至於告發件數提高則因為AI運算判斷更精準，成案性高，一發生即時示警，環保局稽查人員及時到達現場，時間掌握得宜。

