公地放領 濁水溪農民：終可合法擁有土地

總統賴清德（中） 21日到濁水溪北岸了解公地放領情況。 （記者顏宏駿攝）

總統賴清德前天宣布將恢復「公地放領」政策，目前政府已準備就緒，彰化縣共有一七二人有資格申請，總面積為五十八公頃，多數集中在濁水溪北岸。原來百年前，這裡是濁水溪氾濫的荒地，其祖先移入開墾，闢為良田，國民政府來台接收，曾經部分撥給榮民，如今老農開心終於可以合法擁有這片土地。

一鋤頭一畚箕 百年前墾荒成良田

彰化縣可合法申請公地放領共有五十八公頃，其中五十六公頃集中在濁水溪北岸，主要種植芭樂和稻米，它緊鄰濁水溪堤防，位於堤防外，因此不屬於河川地。

地主之一的鄭偉馨，現已七十多歲，他說，因為濁水溪氾濫，沿岸都是沒有價值的土地，祖先一百多年前就佔地開墾，其中又不乏從苗栗、桃園移民的客家人。百年前他阿公就在這塊土地耕作，祖先是「一鋤頭、一畚箕」，把原本的砂礫田翻成良田，百年來還經歷過草嶺潭堰塞潰堤水災和八七水災，田地被沖走，村民就想辦法填補，只因「有土地才能生存」。

不用再繳租金 農友耕作更踏實

他說，他們把劣地變良田，國民政府來台，把祖先耕種的土地收歸國有，他們迄今每年繳租金給政府，「耕田有其田」、「公地放領」是阿公、阿爸生前的夢想，但這個夢想永難實現，反而隔壁的榮光村住大批撤退來台的榮民弟兄，大家都有「戰士授田證」，早年政府為照顧榮民，把「公地放領」的福利送給榮民弟兄，反觀他們據地開墾百年，只能眼睜睜看著自己開墾的土地被政府交給榮民，心裡實在不平。

他說，「公地放領」實施，他以後不用再繳租金（每年一公頃約八千元）給政府，農地屬於自己的，就可搭建設施，耕作時心理更踏實，要感謝賴總統的德政。

