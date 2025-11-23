為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投花卉嘉年華 埔里地景花毯繽紛

    2025/11/23 05:30 記者張協昇／南投報導
    2025南投花卉嘉年華系列活動，在埔里恒吉宮廣場展出蝴蝶與山水意象的大型地景花毯。（南投縣政府提供）

    二〇二五南投花卉嘉年華系列活動，昨天在埔里登場，除在恒吉宮媽祖廟廣場展出代表埔里特色的蝴蝶與山水意象大型地景花毯，另在花卉物流中心以大型花藝裝置藝術，打造山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉四大埔里特色地景，象徵埔里的自然之美與文化底蘊，展期至十二月七日止。

    縣政府觀光處指出，今年南投花卉嘉年華，串聯埔里在地產業、文化、藝術與觀光體驗，假日並於埔里花卉中心會場推出闖關活動，設置五大主題關卡，完成全部關卡的前一百名參與者，即可兌換限量植栽花卉小禮物，每週六、日還將發送一百張市集券，可於現場農特產與文創市集使用。

    此外，日月潭自行車嘉年華，昨在向山遊客中心登場，逾千名國內外單車愛好者於湖光山色中浪漫騎遊，騎士只要至潭區四大宗教聖地集福氣，還可獲得以水庫淤泥製作的限量招財「泥好蛙」，開幕式並安排車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界各地車友發出最熱情的邀請函。

    日管處表示，今年活動也邀請日本尾道市市長平谷祐宏參與揭幕，日本尾道市等地組成的二〇二六瀨戶內島波海道國際自行車大會的宣傳團，也來到現場宣傳，團員還穿上「謝謝台灣」的T恤，展現台日交流情誼。

